Ivanišević obračunal z bivšo ženo in hčerko: Nazaj hočem, kar sem zaslužil

Po ločitvi leta 2013 sta teniški as Goran Ivanišević in manekenka Tatjana Dragović ves čas zatrjevala, da se kot nekdanja zakonca odlično razumeta, da sta ostala v dobrih odnosih in je njuna prioriteta dobrobit njune hčerke Amber.

Zdaj pa je na Hrvaškem odjeknila novica, da se je med njima vnela huda sodna bitka. Ivanišević je po poročanju tednika Nacional proti nekdanji ženi sprožil več sodnih postopkov, tožil naj bi tudi njuno hčer, od katere zahteva vrnitev polovice stanovanja, ki ji ga je podarila mama. Z več sodnimi postopki skuša ženi odvzeti del premoženja, ki ji je pripadlo v preteklosti, od nje terja vračilo 2,5 milijona evrov, ki naj bi ji jih posodil, na sodišče pa naj bi vložil tudi zahtevo o prenehanju plačevanja preživnine hčerki, ki ima zdaj 20 let.

Ob tem Tatjana Dragović trdi, da je vse to storil brez kakršnekoli pravne podlage, češ da nima nobenih dokazov o posojilu, a naj bi zaradi "vez in poznanstev" v pravosodju dosegel, da so ji prepovedali razpolagati s premoženjem. "S hčerko so naju privedli na policijo, blokirane imam vse račune," je izjavila za Nacional, "bojim se za najino varnost, institucije pa so naklonjene Goranu, ki ima dobre zveze v pravosodnih krogih".

Po objavi članka v Nacionalu pa se je z odzivom na Instagramu oglasil Ivanišević. "Torej – v trenutku, ko sem si drznil zahtevati denar, ki sem ga zaslužil pred in med zakonom in ki si ga je T. D. prisvojila mimo zakonov in pogodb, sem postal družinskih nasilnež in ljubljenec sodišč," je zapisal, "zdaj čakam le še tožbo, ki potrjuje, da je dotična T. D. osvojila Wimbledon in dve olimpijski medalji, morda pa tudi kakšen grand slam, kar pa mora sodišče še ugotoviti."

Dodal je, da namerava o tej zadevi komunicirati le še prek svojih odvetnikov, ki "se s to zadevo ukvarjata že dlje časa".

Goran Ivanišević in Tatjana Dragović sta se spoznala leta 1998, ko je on imel 25, ona pa 18 let. Leto pozneje sta se zaročila, leta 2003 se jima je rodila hči, štiri leta pozneje pa še sin Emanuel. V tistem obdobju so začele krožiti govorice o Goranovi nezvestobi, kar je pozneje tudi priznal, a sta se z ženo pobotala in leta 2009 poročila. Zakon ni trajal dolgo, ločila sta se leta 2013.

Poročila sta se leta 2009 v Kaliforniji. Foto: Profimedia

Legendarni teniški igralec, zdaj trener Novaka Djokovića, je od leta 2017 poročen z radijsko voditeljico Nives, s katero je leta 2018 dobil sina Oliverja. Tatjana Dragović je bila medtem deset let v zvezi z manekenom Vlahom Arbulićem, s katerim ima hči Luce, letos poleti pa sta se razšla.