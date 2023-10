Kaj se dogaja med Đokovićem in Ivaniševićem?

Goran Ivanišević, trener teniškega igralca Novaka Đokovića, je razkril, kako je biti del ekipe prvega igralca sveta in ali se kdaj prepirata oziroma ne strinjata. Legendarni Hrvat je dejal, da jih je sicer v ekipi pet, a je "vedno on kriv".

Goran Ivanišević in Novak Đoković sta začela sodelovati leta 2019. Skupaj sta do danes osvojila devet od skupno 24 turnirjev za grand slam. Toda Ivanišević je priznal, da se včasih prepira s svojim varovancem, kar pa po njegovem mnenju ni slabo.

Vseeno sta Hrvat in Srb dokazala, da izjemno dobro sodelujeta že od začetka, ko se je Ivanišević pridružil pred turnirjem v Wimbledonu pred štirimi leti. Ivanišević je v svoji karieri zmagal nepozabni Wimbledon leta 2001, na lestvici ATP pa se je prebil do drugega mesta, zato dobro razume, s kakšnimi pritiski se sooča njegov 36-letni varovanec. In še toliko bolj razume, če Đokoviću med dvobojem "poči živec" in se znese nad svojo ekipo, saj je bil on podoben igralec.

Goran Ivanišević je kot trener povsem drugačen. Foto: Reuters

Nihče ni verjel, da lahko postane dober trener

Že večkrat smo lahko slišali, da zna biti znotraj ekipe včasih zelo napeto. Đoković je namreč po zmagi na OP Francije dejal, da svojo ekipo za zaprtimi vrati "muči" in da se zaveda, da je z njim včasih težko delati. Ivanišević pa je priznal, da je včasih v ekipi stresno in v šali dejal, da je vedno on vsega kriv.

"Stresno je. V ekipi nas je pet in vedno sem jaz kriv. Tako je, če si trener," se je nekoliko pošalil Ivanišević na konferenci Entrepreneurial Attitude, a ob tem vseeno povedal, da ima rad svoje delo in da se je včasih dobro prepirati.

"Na igrišču so me ljudje videli kot divjaka, ampak zunaj igrišča sem drugačen. Sem povsem miren. Nihče ni verjel, da lahko postanem dober trener. Treba je pokopati ego, ker nisi več ti pomemben. Pomemben je igralec."

Stres je v trenerskem poklicu vseskozi prisoten. Foto: Guliverimage

Dvainpetdesetletni Splitčan je priznal, da je Novaka težko motivirati, potem ko je že vse dosegel, ampak da vedno najdejo pot. "Velikokrat se ne strinjava, ampak je dobro, da se prepiramo na igrišču. Obožujem to službo. To delo lahko opravljaš, če ga imaš rad in če te družina podpira. Če se ne znaš soočiti s stresom, ki je vedno prisoten, potem tega dela niti ne moreš opravljati," je še povedal legendarni Hrvat.

Novak Đoković s hčerko Taro po zmagi na OP ZDA Foto: Guliverimage

Beograjčan je letos osvojil pet turnirjev

Novak Đoković je v letošnji sezoni dobil pet turnirjev, kar tri od teh je zmagal na turnirjih za grand slam. Letos se mu je za las izmuznil le Wimbledon, kjer ga je v finalu premagal Carlos Alcaraz, medtem ko je zmagal OP Avstralije, OP Francije in OP ZDA. Letos ga čaka še turnir serije masters v Parizu, finalni turnir ATP in Davisov pokal, kjer bo igral za srbsko reprezentanco.

Preberite še: