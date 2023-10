Katastrofalno: Federer in Nadal sta molčala, kaj pa Đoković?

Marco Trungelliti je argentinski teniški igralec, ki se je pred leti izpostavil in spregovoril o prirejanju rezultatov teniških dvobojev. Po tistem mu ni bilo lahko, saj se je na trenutke bal za svoje življenje in življenje družine. Med drugim je spregovoril o tem, kako se je odzvala velika trojica (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Đoković).

Marco Trungelliti je leta 2019 svetovni javnosti razkril, da so mu ponudili sto tisoč dolarjev (94 tisoč evrov), da bi pomagal pri prirejanju rezultata dvoboja. Namesto podpore javnosti je naletel na obsodbe, napade, med drugim so ga označili za žvižgača. Zaradi tega se je za več let umaknil iz javnosti. "Nikoli nista spregovorila, niti se nista borila za pravice igralcev." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Pred kratkim je za argentinski medij La Nacion dal obsežen intervju, v katerem še naprej kritizira sistem, ki je v tenisu. Ob tem je pohvalil Novaka Đokovića in teniško združenje PTPA, v katerem se borijo za igralce, ki ne služijo visokih zneskov. Dejal je, da so spremembe neizogibne, pa če je to nekaterim všeč ali ne.

"To, kar počneta Novak Đoković in Vasek Pospisil, je bistveno." Foto: Guliverimage

"Če je ljudem to všeč ali ne, Federer in Nadal nikoli nista nič rekla"

"To, kar počneta Novak Đoković in Vasek Pospisil, je bistveno. Če je ljudem to všeč ali ne, Federer in Nadal nikoli nista nič rekla. Ne glede na to, ali bosta to priznala ali ne, sta sokriva za to, kako slab je sistem. Nikoli nista spregovorila, prav tako se nista borila za pravice igralcev. Če sta kdaj to naredila, je bilo interno in nič se ni spremenilo. To leto so spremenili nagrade na turnirjih serije Challenger, ampak so te še zmeraj sramotno nizke. In menda smo prišli iz zlatega obdobja v zgodovini tenisa. Kot igralca sta lahko odlična, ampak zdi se, da sta v poskušanju izboljšanja sistema slaba."

Trungelliti je Đokovića spoznal v New Yorku na OP ZDA in se mu zahvalil za to, kar dela za igralce. Pogovarjal se je tudi z Vaskom Pospisilom, ki je eden najbolj aktivnih v organizaciji PTPA. Vprašal ga je, zakaj je tvegal kariero v dobro vseh. Odgovoril mu je, da je bil dolgo časa poškodovan in začel razmišljati o tem. "To, kar on je naredil v tridesetih letih, je vredno več od tistega, kar počne Federer, ki je nehal igrati in se potem vrnil samo z Laverjevim pokalom."

Sergej Stahovski Foto: Guliverimage

Omenil je nekdanjega ukrajinskega teniškega igralca Sergeja Stahovskega, ki je priznal, da je ravno tako dobival ponudbe za prirejanje rezultata, potem ko je najprej kritiziral Argentinca.

"Đoković je priznal, da so mu ponudili, da pomaga pri prirejanju izida dvoboja. Sergej Stahovski, ki me je označil za potuhnjenca, je pozneje priznal, da je tudi on dobil ponudbo. Kot da se je vse postavilo na svoje mesto, a me je pravzaprav zlomilo, ker tega nisem pričakoval."

Njegova zgodba iz leta 2018 Pred petimi leti se je prav tako veliko pisalo o njem, a ta zgodba je bila veliko bolj simpatična. Leta 2018 se je Marco Trungelliti poskušal na glavni turnir OP Francije prebiti skozi kvalifikacije. Takrat 28-letni Argentinec je izgubil v zadnjem krogu kvalifikacij in se takoj za tem odpravil domov, v Barcelono, kjer živi. Nato so mu sporočili, da lahko kot srečni poraženec zaigra na glavnem delu turnirja, saj je svoj nastop zaradi poškodbe komolca odpovedal Nick Kyrgios. Ni mu preostalo drugega, kot da najeme avto in se odpravi na deset ur dolgo pot proti Parizu. S seboj je vzel še babico Dafne, mamo Susanno in brata Andrea. V glavno mesto Francije je prispel nekaj pred polnočjo, naslednje jutro pa ga je že čakal uvodni dvoboj. Na koncu se je prebil v 2. krog tekmovanja in spisal lepo zgodbo.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Šele po štirih letih se je upal vrniti v domovino

V intervjuju je povedal, da ga še vedno žalijo in mu poskušajo vdirati v profile na družbenih omrežjih. Grozijo tako njemu kot tudi njegovi družini, zato razmišlja, da bi nehal igrati tenis. Leta 2019 je po razkritju zapustil Argentino in se preselil v Andoro. Trenutno 236. igralec sveta se je po štirih letih vrnil v domovino, kjer igra v kvalifikacijah turnirja v Buenos Airesu. In kaj si misli o današnjem sistemu?

"Sistem je katastrofalen. Še vedno obstaja prepričanje, da so igralci zunaj prve stoterice vsi slabi in da so lahko hvaležni, če zaslužijo 500 evrov. To je slabo. Ali sem kdaj med igranjem opazil, da mi je nasprotnik prepustil zmago? Da, seveda. Sramotno," je med drugim povedal 33-letni teniški igralec, ki je bil v karieri najvišje uvrščen na 112. mesto.

