OP Francije:89-letno babico vrgel izpod prhe in se z avtom odpravil na 10-urno vožnjo

Na največjih teniških turnir se pišejo takšne in drugačne zgodbe. Letos je na OP Francije zelo zanimivo zgodbo spisal argentinski teniški igralec Marco Trungelliti, ki se je moral na vrat na nos z 89-letno babico, mamo in bratom z avtomobilom odpraviti na tisoč kilometrov dolgo pot.

Marco Trungelliti se je letos skušal na glavni turnir OP Francije prebiti skozi kvalifikacije. Osemindvajsetletni Argentinec je izgubil v zadnjem krogu kvalifikacij in se takoj za tem odpravil domov, v Barcelono, kjer živi. Nato so mu sporočili, da lahko kot srečni poraženec zaigra na glavnem delu turnirja, saj je svoj nastop zaradi poškodbe komolca odpovedal Nick Kyrgios.

Grandma, we're going to Paris.



From lucky loser to big winner, Marco Trungelliti is the story of #RG18 @AlfaRomeoUSA pic.twitter.com/DUDBjYnYz1 — Tennis Channel (@TennisChannel) May 28, 2018

Padel je nekdanji 17. igralec sveta

Marcu Trungellitiju, ki je trenutno uvrščen na 190. mesto lestvice ATP, ni preostalo drugega, kot da najeme avto in se odpravi na deset ur dolgo pot proti Parizu. S seboj je vzel še babico Dafne, mamo Susanno in brata Andrea. V glavno mesto Francije je prispel nekaj pred polnočjo, naslednje jutro pa ga je že čakal uvodni dvoboj. Nasprotnik je bil vse prej kot lahek. Na drugi strani mreže ga je namreč čakal Avstralec Bernard Tomic, ki ima v zadnjem času težave z motivacijo.

Teniška pravljica se je nadaljevala, potem ko mu je v uvodnem krogu po štirih nizih uspelo premagati (6:4, 5:7, 6:4, 6:4) nekdanjega 17. igralca sveta in četrtfinalista turnirja v Wimbledonu.

Tako je Marco Trungelliti svoji 89-letni babici pomagal v hotel, kjer so nastanjeni:

Marco Trungelliti arriving at @rolandgarros holding his Gran’s hand & helping her up the steps. What a gentleman! #RG18 pic.twitter.com/zJdXvsS9or — Doug Greenwood (@GreenwoodDoug) May 28, 2018

Babica je bila ravno pod prho

"Moj brat je vozil večino poti. Mogoče je vozil šest ur, jaz pa sem vozil preostale štiri ure in poslušal različno glasbo. Na vsaki dve uri smo se ustavili na kavi," je na novinarski konferenci razlagal Trungelliti, ki ga je v Barceloni v tistem času ravno obiskala njegova družina. Babica, mama in njegov brat so želeli najeti avto in si ogledati lepote Španije. Namesto tega so se morali odpraviti v Pariz.

"Moja babica je bila ravno pod prho, ko sem ji rekel: 'Gremo v Pariz.' Veliko poletov ponavadi odpovejo, zato jim nisem zaupal. Najboljša možnost je bil avtomobil. Nismo potrebovali veliko časa, da smo se spakirali. Potrebovali smo pol ure, da smo uredili prtljago in odšli."

Here’s a pic of Marco #Trungelliti’s grandma. A lucky charm! She looks SO happy👌 pic.twitter.com/jIJ9f6Ljf5 — 🌶Lee🤬 (@2handed4hand) May 28, 2018

Če bi Indijec prišel v Pariz, bi zaslužil 20 tisoč evrov

Naslednji, ki je bil v vrsti za igranje na glavnem turnirju, je bil indijski teniški igralec Prajnesh Gunneswaran, vendar je bil že na turnirju serije Cahllenger v Italiji. Gunneswaran bi lahko v Parizu zaslužil 20 tisoč evrov, če bi igral proti Tomiću. Namesto tega je za poraz v prvem krogu v Vincenzi zaslužil "le" 660 evrov.

Marco Trungelliti se je po desetih urah vožnje uvrstil v drugi krog OP Francije. Foto: Guliver/Getty Images

Tri dni sploh ni igral tenisa

Ker v Parizu ni bilo nikogar več od srečnih poražencev, se je Trungelliti pripeljal iz Barcelone in v ponedeljek dopoldne odigral dvoboj, kar je bilo po deset ur dolgi vožnji vse prej kot lahko.

"Mislim, da sem bil vsaj psihološko pripravljen igrati. Fizično pa nisem imel pojma. Na koncu se je dobro končalo. Nisem čutil nobenega pritiska. V četrtek sem izgubil v kvalifikacijah, v petek nisem igral, prav tako nisem treniral v soboto in nedeljo. V ponedeljek sem imel le ogrevanje in šel na igrišče. To je zame čudovit trenutek," je še povedal Argentinec, ki ga v drugem krogu čaka Italijan Marco Cecchinato.