Roger Federer je razkril, da je imel v svoji karieri nemalo težav

Roger Federer je na teniško profesionalno pot stopil leta 1998 in nihče si ni mislil, da bo v teniški karavani vztrajal 20 let in dosegel takšne uspehe. Pred časom je v enem izmed intervjujev priznal, da se tudi sam sprašuje, kako mu je uspelo ostati tako dolgo na turnirjih.

Foto: Guliver/Getty Images

"Počutim se tako, kot da sem šele začel igrati in da sem na turneji štiri ali pet let. Čas gre hitro, če se imaš dobro, in tako sem se počutil zadnjih 20 let. Po eni strani si želim, da bi imel pred seboj še nekaj let in da ne bi imel za seboj že 20 let turneje. Seveda sem se v svoji karieri srečal z marsikatero težavo. Igral sem poškodovan, igral z bolečinami, imel sem težave s časovno razliko, bil utrujen … Igrati kot oče štirih otrok je tudi iz dneva v dan nov izziv. Še posebej takrat, ko si na vrhu," je povedal 36-letni Federer, ki vseskozi poudarja, da ima veliko zaslug za njegove uspehe žena Mirka.

Še drugič izpustil sezono na pesku

Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je že drugo leto zapored izpustil sezono na pesku, saj meni, da bi mu ta vzela preveč moči. Eden izmed razlogov je tudi Rafael Nadal, ki je v zadnjem času superioren na pesku. Zato se je Federer odločil, da se bo raje pripravil na sezono na travi, kjer je dosegel največ uspehov. Na najprestižnejšem turnirju v Londonu je kar osemkrat dvignil pokal.

Foto: Guliver/Getty Images

Zaljubil se je v zgodovino Wimbledona

To je moj najljubši turnir, potem ko so tam že igrali moji idoli Pete Sampras, Stefan Edberg in Boris Becker. Igrati na travi je edinstvena in neverjetna izkušnja. Že od takrat, ko sem kot mladinec leta 1998 tam zmagal. Zaljubil sem se v zgodovino tega turnirja, v navijače in zeleno-vijolično bravo kluba. Wimbledon je res nekaj posebnega.

"Res me navdušuje. Ne igram toliko zaradi rekordov kot zaradi tega, da zelo rad stopim na slovito osrednje igrišče in poskušam biti še boljši," je povedal Baselčan.