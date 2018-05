Hčerka prvega moža ZDA glede Serene Williams: To je smešno

Odzvala se je celo Ivanka Trump, hčerka predsednika ZDA Donalda Trumpa. Ta namreč meni, da bi moralo združenje WTA spremeniti pravila in Sereno Williams, ki se vrača po porodu, na prestižnem turnirju v Franciji postaviti kot nosilko. Preden se je Serena Williams zaradi poroda umaknila iz teniške turneje, je bila prva na svetovni lestvici. Letos na OP Francije pa prihaja šele kot 453. igralka sveta.

Foto: Guliver/Getty Images

Ta odločitev je s strani žensk, teniški navijačev in hčerke prvega moža ZDA naletela na ostre kritike. "To je smešno. Serena Williams je izjemna športnica (najboljša vseh časov) in mama. Nobena oseba ne bi smela biti kaznovana, zato ker ima otroka. WTA bi morala nemudoma spremeniti to pravilo," je na Twitter zapisala Ivanka Trump.

This is ridiculous. @SerenaWilliams is a formidable athlete (best ever!) and loving new mother. No person should ever be penalized professionally for having a child! The #WTA should change this rule immediately. #FrenchOpen.https://t.co/W5jQ5aEUXm