Teniški igralec Novak Đoković je na turnirju serije masters v Rimu pokazal veliko boljše igro, potem ko se je prebil do polfinala. Nekateri menijo, da srbski zvezdnik še vedno ne uživa v tenisu, čeprav v zadnjem času kaže veliko boljše predstave.

Novak, ki je v torek 22. maja, praznoval svoj 31. rojstni dan, je letošnjo sezono začel slabo. Šele prejšnji teden se je prvič prebil do polfinala , kjer se je dobro upiral Rafaelu Nadalu, a je moral na koncu kralju peska priznati premoč.

Henri Leconte, nekdaj peti igralec sveta, meni, da ima Novak še vedno psihološke težave in da potrebuje še nekaj časa, da se bo vrnil na raven, kjer je nekdaj že bil. "Še vedno ne verjamem, da Novak uživa na turneji. Sam bi rekel, da morate najprej sami verjeti, da se vrnete. V tem trenutku dela za to, da bi dokazal drugim. Je izjemen fant, velik teniški igralec, ki je bil psihološko zelo močan, ampak mu še malo manjka, da se vrne," je uvodoma povedal Leconte.

Henri Leconte meni, da Novak Đoković še vedno ne uživa v tenisu. Foto: Guliver/Getty Images

"Niso vsi Federer ali Nadal"

Finalist OP Francije iz leta 1988 je nekdanjega prvega igralca sveta primerjal z Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom, ki sta po njegovem mnenju edinstvena. "V Novakovi glavi še ni vse v redu in mora najti način, da bo spet igral v finalih in zmagoval turnirje. Niso vsi Federer ali Nadal, ki so takoj po vrnitvi zmagovala na turnirjih za grand slam. To je nerealno."

"Najbolj zapletena je psihološka priprava. Če ste bili enkrat na prvem mestu in zmagali 12 turnirjev za grand slam, se je zelo težko vrniti na to raven," so še zapisali pri B92.

Novak Đoković je v letošnjem letu igral na sedmih turnirjih. Kar na štirih turnirjih se je moral posloviti v drugem krogu. To se pozna tudi na lestvici ATP, potem ko je v zadnjem tednu padel na 22. mesto.