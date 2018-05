Je Nadal res dobil darilo z neba?

V nedeljo smo v Rimu na turnirju serije masters v moškem finalu videli pravo teniško poslastico, ki jo je na koncu dobil Rafael Nadal. Španec je po tesnem dvoboju premagal Aleksandra Zvereva. Številni menijo, da je kralju peska pomagala prekinitev, za katero je poskrbel dež.

V prvih dveh nizih smo najprej videli dominacijo enega in drugega igralca. V prvem nizu je Nadal oddal vsega eno igro, enako je v drugem nizu uspelo Zverevu. Nemec je v tretjem nizu nadaljeval z odlično igro in Nadalu že v uvodni igri vezel servis ter bil na dobri poti, da ubrani naslov v Rimu.

Nato je po mnenju številnih z neba prišlo darilo za Nadala. Po peti igri drugega niza sta morala zaradi dežja glavna akterja zapustiti igrišče. Več kot očitno je bilo, da je ta prekinitev pomagala16-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam, saj mu je v uvodni igri po prekinitvi uspel "break" in je izenačil na 3:3. Od takrat naprej so bile njegove žogice vse bolj prodorne, Zverev pa je bil neprepoznaven, saj po prekinitvi ni dobil nobene igre. Zadnji niz se je končal s 6:3 in Rafa se je zasluženo veselil nove turnirske zmage.

Foto: Guliver/Getty Images

Kaj je po dvoboju glede dežja in prekinitve povedal Nadal, ki se je na svetovni lestvici znova povzpel na prvo mesto? "Ko je začel padati dež, nisem čutil, da je to trenutek, ki bi bil meni v prid. Tako sem jaz čutil. Res pa je, da če analiziramo za nazaj, lahko rečemo, da mi je ta prekinitev pomagala. Če sem iskren, mi je po mojem mnenju pomagalo to, da sem prišel z jasno idejo glede taktike, ki sem jo sprejel med prekinitvijo. Na podlagi tega mi je z nekaj sreče takoj uspel "break". To je bilo zelo pomembno. Mislim, da sem pozneje igral s pravo strategijo," je po dvoboju povedal kralj peska, ki je povedal, da je bil tretji niz proti Zverevu letos eden njegovih boljših na pesku.

Majorčan je priznal, da so mu vremenske razmere v prvem nizu veliko bolj ustrezale. "Na začetku dvoboja je bilo vroče, razmere na igrišču so bile hitre in žogica se je odbijala visoko. Te razmere bolj ustrezajo moji igri. Na začetku drugega niza se je pooblačilo, vse je bilo bolj počasno in on je verjetno veliko bolje začutil žogico, jaz pa nisem več igral tako, kot bi moral. K sreči sem se vrnil v igro in ni bilo prepozno."

Foto: Guliver/Getty Images

V Parizu je zgodba drugačna

Ta zmaga bi bila lahko za 31-letnega Nadala najboljša popotnica pred največjim turnirjem na pesku – OP Francije. "Žogica in igrišča so v Parizu drugačna. Tudi pogoji so povsem drugačni. Ne verjamem, ne glede na to, ali bi zmagal ali izgubil, da bi to lahko vplivalo na turnir v Parizu. Vendarle je zmaga in zmage mi bolj pomagajo kot porazi," je še povedal Rafa, ki bo letos na Roland Garrosu lovil svojo enajsto lovoriko.

Nadal se je s to zmago na večni lestvici osvojenih turnirjev, teh je zdaj 78, povzpel na četrto mesto in tako prehitel legendarnega Američana Johna McEnroeja. Na prvem mestu je še vedno Jummy Connors, ki jih je v svoji karieri zbral 109.