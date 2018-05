Novak Đoković se je pol ure prepiral z italijanskimi organizatorji

Novak Đoković je v soboto v polfinala turnirja v Rimu odigral najboljši dvoboj v letošnji sezoni, čeprav je izgubil proti Rafaelu Nadalu. Srbski zvezdnik je po dvoboju kritiziral italijanske organizatorje, ki niso želel uslišati njegovim željam oziroma predlogom.

Novak Đoković je imel na račun organizatorjev v Rimu za povedati kar nekaj pikrih. Nekdanji prvi igralec sveta je v petek četrtfinalni dvoboj končal okrog 21. ure zvečer, v soboto popoldan pa ga je že čakal dvoboj z Rafaelom Nadalom, kar je pomenilo, da je imel zelo malo časa za regeneracijo.

"Nihče v karieri me nikoli ni vprašal, kaj si mislim o tem in kaj je pomembno, ko se dela razpored." Foto: Guliver/Getty Images

Ne želim, da izpade tako, da bo videti kot da sem izgubil zaradi slabega razporeda. V petek sem dvoboj končal 0b 21. uri zvečer, v soboto pa sem moral že dosti zgodaj znova na igrišče. To je zagotovo vplivalo," je po porazu razlagal 30-letni teniški igralec, ki se je po petkovem dvoboju z organizatorji turnirja v Rimu prerekal pol ure, a naletel na gluha ušesa.

Beograjčan je poudaril, da se takšne stvari ne bi smele dogajati na največjih turnirjih, a na sobotni novinarski konferenci ni želel preveč govoriti o temu. "Pustimo to raje za kdaj drugič," je bil kratek Nole in še dodal: "Nihče v karieri me nikoli ni vprašal, kaj si mislim o tem in kaj je pomembno, ko se dela razpored. To ni pošteno in na prihodnjem sestanku teniških igralcev se moramo o tem pogovoriti."

Đoković bo prihodnji teden na lestvici ATP doživel nov padec (22. mesto), kar pomeni, da bi lahko imel na OP Francije še bolj neugoden žreb.

Iz zadnje izkušnje se je nekaj naučil

Kljub temu, da je moral Nadau priznati premoč, je bil zadovoljen s svojimi igrami v Rimu in kot je povedal, med njim in Nadalom ni bilo velike razlike, saj bi se dvoboj lahko hitro obrnil v drugo smer. Se pa je v zadnjih mesecih, ko mu ni šlo po načrtih, veliko naučil.

Italijanski navijači so mu bili vedno pri srcu. Foto: Guliver/Getty Images

"Še nikoli nisem bil v takšnem položaju in mislil sem, da ne bom potreboval toliko časa, da se vrnem na tako visoko raven. Očitno sem potreboval več časa in iz tega sem se nekaj naučil. Zadovoljen sem, kako sem igral in upam, da bo tako igral tudi na OP Francije," je še povedal 12-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.