Bi mladi Zverev lahko presenetil Nadala?

Na turnirju serije masters v Rimu bosta na sporedu še zadnji dve dejanji. Sprva bo na sporedu ženski finale med Simono Halep in Elino Svitolino, za njima pa bosta na osrednje igrišče centra Foro Italico stopila še Rafael Nadal in Aleksander Zverev.

V moškem finalu se bosta pomerila trenutno dva najbolj vroča igralca, prvi in drugi nosilec turnirja Rafael Nadal in Aleksander Zverev. Igralca sta do zdaj odigrala štiri dvoboje in vse štiri je dobil kralj peska. Nazadnje sta se udarila v Davisovem pokalu, ko je po treh nizih zmagal Majorčan.

Tudi v tem dvoboju bo Rafa favorit, ampak Zverev, ki je dobil zadnji turnir v Madridu, se ne predaja vnaprej. "Ni treba izgubljati besed o njem. Zagotovo nisem favorit, ampak bom pripravljen in naredil bom vse, da se bom spočil. Bomo videli, kako bo," je pred finalom povedal 21-letni Nemec, za katerega je to peti finale na turnirju serije masters.

Simona Halep je favoritinja v finalu. Foto: Reuters

Simona Halep in Elina Svitolina bosta igrali sedmi medsebojni dvoboj in vsaka je dobila po tri dvoboje. Halepova, ki je v polfinalu premagala Marijo Šarapovo, se zaveda, da bo njena nasprotnica v finalu vse prej kot lahek zalogaj.

