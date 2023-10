"Premalo ga cenijo"

Nick Kyrgios je pred kratkim gostoval na podkastu pri legendarnem boksarju Miku Tysonu, čigar hčerka je ambiciozna teniška igralka. Njun pogovor je nanesel tudi na to, kdo je najboljši teniških igralcev vseh časov. Kyrgios, sicer nekdaj eden večjih kritikov srbskega zvezdnika, je bil tudi tokrat brez dlake na jeziku in povedal tako, kot misli.

Še pred letošnjim OP ZDA je dejal, da se nihče ne more primerjati z Beograjčanom, in ob tem dodal, da ga še vedno premalo cenijo gleda na to, da že dve desetletji dominira na turneji. "Mislim, da je Đoković najboljši vseh časov," je povedal finalist Wimbledona iz leta 2022 in dodal: "Ima 23 zmag na turnirjih za grand slam (danes jih ima že 24, op. p.) in mislim, da jih bo dobil še nekaj več. To je noro. Mislim, da ga ne cenijo dovolj. Že skoraj 20 let je na turneji."

Med njima je danes veliko spoštovanje. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

In kako je bilo igrati proti Federerju?

Če je Kyrgios Đokovića označil za najboljšega igralca vseh časov, pa mu je Roger Federer povzročal največ težav na igrišču. "Zaradi Federerja si se lahko počutil zares usr... Ne glede na to, kje na svetu si igral proti njemu, je bil ljubljenec navijačev. Ali si proti njemu igral v Evropi, ZDA ali Avstraliji, vedno so želeli, da on zmaga. Mislim, da je Novak najboljši vseh časov, medtem ko je bilo proti Federerju igrati najtežje. Bil je zelo agresiven in ni ti pustil dihati," je povedal 28-letni Avstralec, ki je letos zaradi poškodb izpustil celo sezono. Odigral je namreč le en dvoboj.

V zadnjih tednih se je znova razvila debata, kdo od velike trojice (Novak Đoković, Rafael Nadal, Roger Federer) je najboljši teniški igralec vseh časov. Pred časom so se glede tega že opredelili Tim Henman, Mats Wilander in Mike Bryan. Zdi pa se, da bo to ostala večno odprta debata.

Preberite še: