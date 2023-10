Že trenira, a je previden v napovedih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnjo sezono bo Rafael Nadal poskušal čim prej pozabiti, saj skoraj nič ni igral. Majorčan je nazadnje nastopil 18. januarja na OP Avstralije, skupno pa odigral le štiri dvoboje. Šel je na operacijo, zdaj pa se zdi, da se vendarle vrača na stara pota. V svoji karieri se je Nadal že ničkolikokrat vrnil. Tudi takrat, ko so ga mnogi že odpisali.

Španec je pred časom za španski As povedal, da bo sezona 2024 verjetno njegova zadnja, vseeno pa si 37-letnik pušča odprta vrata. Dejal je, da bi, če se bo počutil konkurenčnega, lahko svojo športno kariero podaljšal.

Njegovi cilji so se očitno nekoliko spremenili

Ko govori o svojih tekmovalnih ciljih, pa je dvaindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam zadržan. Dejal je namreč, da ne računa na to, da bo leta 2024 zmagal na OP Avstralije, OP Francije ali kateremkoli drugem turnirju za grand slam. "Rad bi spet igral in bil konkurenčen, ampak moje sanje niso, da se vrnem in zmagam na Roland Garrosu ali v Avstraliji. Da se ljudje ne bodo čudili," je pred časom v intervjuju za Movistar+ povedal eden najboljših igralcev vseh časov.

Rafael Nadal ima v svoji vitrini 22 lovorik s turnirjev za grand slam, od tega je 14-krat zmagal na OP Francije. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Pred časom nekoliko razjezil navijače Srba

V isti oddaji je Rafa prejšnji mesec z nekoliko ponesrečeno izjavo razjezil navijače Novaka Đokovića, potem ko je Beograjčan na OP ZDA zmagal 24. lovoriko za grand slam in še popravil rekord. "Mislim, da Novak Đoković to grand slam zgodbo doživlja na malce bolj intenziven način od mene in preostalih igralcev. Zanj bi bila velika frustracija, če ne bi dosegel tega rekorda," je v omenjeni oddaji dejal 37-letni Španec.

