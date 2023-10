Zanimivo, kako si je pomagala najboljša igralka sveta #video

Arina Sabalenka je v drugem krogu turnirja v Pekingu premagala Katie Boutler, med dvobojem proti najboljši britanski igralki pa so opazili, kako je iz pločevinke pila gazirano brezalkoholno pijačo Pepsi, ki ji jo je priskrbela njena ekipa. Belorusinja je sicer zmagala po dveh nizih, a se je morala za zmago kar pošteno namučiti (7:5, 7:6 (2)).

Sabalenka je še tik pred intervjujem na igrišču naredila nekaj požirkov. Po dvoboju so jo vprašali, če ji je Pepsi pomagala, da se je uspela v obeh nizih po zaostanku vrniti in na koncu tudi zmagati dvoboj.

Arina Sabalenka je letos zmagala tri turnirje, med njimi tudi OP Avstralije, kar je njena prva lovorika na turnirjih za grand slam. Foto: Reuters

Petindvajsetletna teniška igralka je sprva v smehu dejala, da gre za skrivnost, nato pa priznala, da je imela želodčne težave. "Če sem iskrena, sem imela težave z želodcem. Pepsi ali Cola ponavadi pomagata pri takšnih stvareh. Zato sem upala, da mi bo Pepsi pomagala, in mi tudi je," je uvodoma povedala prva igralka sveta, potem pa nekaj besed spregovorila nasprotnici.

"Proti Katie so vedno odlični dvoboji. Je izjemna igralka in vesela sem, da sem uspela zmagati ta dvoboj. Bil je zelo težak dvoboj. Poskušala sem ostati osredotočena in vrniti čim več žogic," je še povedala Sabalenka, ki se je s to zmago uvrstila v osmino finala tega turnirja. Njena nasprotnica v naslednjem krogu bo Italijanka Jasmine Paolini.

