V zadnjih letih lahko vidimo in spremljamo, kako najboljše teniške igralke in igralci s turnirskimi nagradami zaslužijo ogromne vsote denarja. Vodijo moški, pri katerih je na prvem mestu Novak Đoković. Ta je v zadnji sezoni zaslužil približno deset milijonov evrov.

Carlos Alcaraz je letos zmagal Wimbledon. Foto: Reuters

Do tega zneska je prišel predvsem zaradi zmag na turnirjih za grand slam. Srbski zvezdnik je namreč slavil na OP Avstralije, OP Francije in nazadnje še v New Yorku na OP ZDA. V Wimbledonu se je prebil do finala, kjer ga je premagal Carlos Alcaraz.

Španec je drugi na lestvici največjih zaslužkarjev med teniškimi igralci, potem ko je na svoj račun pospravil 8,7 milijona evrov. Poleg zmage v Wimbledonu je šele 20-letni Alcaraz zmagal na turnirjih serije masters v Indian Wellsu in Madridu, prav tako pa je zmagal turnir v Queensu. Na tretjem mestu je Daniil Medvedjev. Rus je letos zaslužil 6,9 milijona evrov.

Na turnirjih ga velikokrat spremlja tudi njegova družina. Foto: Guliverimage

Želi, da vedo, da niso pozabili na njih

A prav Novak Đoković je eden tistih, ki je v preteklosti in predvsem v zadnjih tednih govoril o tem, da do velikih vsot pridejo le najboljši igralci, medtem ko preostali bolj kot ne životarijo. Ob tem je treba poudariti, da se nagrade podeljujejo v bruto zneskih, tako da kar nekaj denarja poberejo tudi davki. Prav tako veliko nanesejo potovanja, saj turnirji potekajo po vsem svetu.

Beograjčan je povedal, da je privilegiran, da lahko izkoristi status vrhunskega igralca in s tem dvigne zavest igralcev, ki se borijo za boljši zaslužek. "Sam sem zaslužil dovolj denarja, da lahko leta živim brez igranja tenisa. Šport mora razmišljati, kako bomo razširili to bazo. Število igralcev moramo povečati, kolikor lahko. Mislim, da moramo igralci pokazati solidarnost in enotnost in da nižje uvrščenim igralcem pokažemo, da nismo pozabili na njih," so besede Srba zapisali na Tennis365.

Neuspeh za tenis

"Toliko govorimo o tem, koliko denarja zaslužijo zmagovalci OP ZDA, ampak ne govorimo o mnogih igralcih, tako moških kot tudi ženskah, posamično, v dvojicah, ki živijo od tega športa. Teh je manj kot 400. In to pri športu, ki je globalen in je eden najbolj gledanih športov na tem planetu. To je slabo, to je neuspeh za naš šport," je povedal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Foto: Guliverimage

Rad bi, da se ga spominjajo kot nekoga ...

Nole je namreč tudi eden od ustanoviteljev samostojnega združenja profesionalnih teniških igralcev (PTPA), ki so ga ustanovili leta 2020. Poleg tega pa si želi, da bi v tem športu pustil pečat tudi zunaj igrišč.

"Rad bi, da bi se me kolegi spominjali kot nekoga, ki je mu je v tenisu veliko uspelo, a ob tem ni mislil le nase, ampak tudi na druge igralce. In uporabil svoj status, stike, da ustvari boljši ekosistem za igralce in na splošno za šport.

Do zdaj ima zelo uspešno sezono

Novak Đoković je ta teden začel 393. teden kot prvi igralec na lestvici ATP. Manjka mu torej le še sedem tednov, da pride do številke 400. Eden najboljših igralcev vseh časov je v letošnji sezoni do zdaj igral 52 dvobojev, ob tem pa je dosegel 47 zmag in le pet porazov. V svojo vitrino je postavil pet turnirskih lovorik, skupno jih ima že 96.

