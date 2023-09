"Đoković je najboljši v zgodovini"

Rafael Nadal je zaradi poškodbe stopala izpustil večji del letošnje sezone, a se v zadnjih dneh pogosto pojavlja v španskih medijih. V ponedeljek je z izjavo za kanal Movistar+, da bi bil Novak Đoković frustriran, če ne bi podrl njegovega rekorda, poskrbel za nekaj razburjenja v Srbiji. Zdaj pa je o svojem velikem tekmecu govoril še v intervjuju za časnik As. Tokrat se z njegovimi besedami v Srbiji zagotovo strinjajo.

Rafael Nadal je svoj za zdaj zadnji grand slam osvojil lani v Parizu. Foto: Reuters "Verjamem, da so številke številke in statistika statistika. V tem pogledu ima boljše številke kot jaz in tukaj ni nobene polemike," je povedal 37-letni Nadal, ki je svoj za zdaj zadnji grand slam (22.) osvojil lani v Parizu. Leto mlajši Đoković je nedavno z zmago v New Yorku lovoriko na največjih štirih turnirjih dvignil že 24-krat. "Z vidika lovorik je Đoković najboljši v zgodovini in o tem sploh ni treba polemizirati."

Še več: sam ne trdi, da ga je Srb presegel samo zato, ker ima oziroma je imel v karieri veliko težav s poškodbami. "Vsak lahko zgodbo vidi, kot jo želi. Lahko rečete, da sem imel številne poškodbe. Pač smola zame oziroma smola za moje telo. To je pač del športa: lovorika zanj, poškodba zame. Čestitam mu za vse, kar je dosegel, in zato nisem sam prav nič frustriran."

Nadal je v pogovoru za As še dejal, da je trenutno njegov mlajši rojak Carlos Alcaraz edini, ki lahko premaga Đokovića.