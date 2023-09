Ali Nadal že načrtuje konec športne poti?

Teniški zveznik, ki je osvojil 22 turnirjev za grand slam, je priznal, da je imel dve operaciji kolka. Z igrišč je odsoten vse od januarja, potem ko se je v Melbournu poškodoval. Zadnji dvoboj je Nadal odigral 18. januarja v drugem krogu OP Avstralije, ko ga je po treh nizih premagal Američan Mackenzie McDonald.

Nadal je poudaril, da si želi, da bi bil znova na tekmovalni ravni, a se zaveda, da je to zelo zahteven cilj.

"Ne bi rad zavajal ljudi, sem daleč od tega, da bi lahko zmagal na Roland Garrosu ali OP Avstralije. Zavedam se težav, s katerimi se spoprijemam in ki so nepremostljive, to je moja starost, na drugi strani imam tudi psihične težave. Naprej me vleče želja po vrnitvi, po tekmovanjih," je pojasnil Nadal.

Njegov stric Toni Nadal je pred časom povedal, da trenira na igriščih svoje akademije na Majorki in čaka na začetek prihodnje sezone. "Če bo šlo vse tako, kot načrtujemo, bi se moral vrniti na igrišče na OP Avstralije 2024. To je tudi njegova želja," je poudaril Toni Nadal.

