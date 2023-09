Namignil, kdaj se vrača Rafael Nadal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teniški zvezdnik Rafael Nadal bi se lahko vrnil na igrišča v začetku prihodnjega leta na odprtem prvenstvu Avstralije, je za španski el Desmarque povedal njegov stric in direktor njegove teniške akademije, Toni Nadal. Zdaj 37-letni Španec je z igrišč odsoten vse od januarja, potem ko si je na v Melbournu poškodoval mišico na levi nogi.

Zadnji dvoboj je Rafael Nadal odigral 18. januarja v drugem krogu OP Avstralije, ko ga je po treh nizih premagal Američan Mackenzie McDonald.

Pred nekaj meseci je napovedal, da bo tudi zaradi niza poškodb leto 2024 leto njegove upokojitve, vendar si pri tem ni upal povedati, na katerih turnirjih bo nastopil, niti točnega datuma vrnitve na igrišča. Njegov stric Toni Nadal je za eldesmarque.com razkril nekaj neznank.

"Rafa je v redu, še vedno okreva. Okrevanje poteka po načrtih in za zdaj ni nobenih težav. Rafa trenira na igriščih svoje akademije na Majorki in čaka na začetek naslednje sezone. Če bo šlo vse tako, kot načrtujemo, bi se moral vrniti na igrišče na OP Avstralije 2024. To je tudi njegova želja," je poudaril Toni Nadal.

Toni Nadal je povedal, kako Rafael Nadal trenira na igriščih svoje akademije na Majorki. Foto: Guliverimage/Getty Images

Gre za ambiciozen športni cilj, ocenjujejo mediji, saj se je v zadnjih mesecih špekuliralo o možnosti, da bi Rafael Nadal prihodnje leto odigral le Roland Garros - njegov najljubši turnir - in olimpijske igre v Parizu 2024.

Nadal je v karieri osvojil 22 turnirjev za grand slam, več od njega jih je le rekorder Srb Novak Đoković (24).