Dvigujejo ga v nebesa, ker si je to zaslužil

Ne le Goran Ivanošević, zdajšnji trener Novaka Đokovića, tudi eden njegovih prvih Nikola Pilić je prepričan, da bo srbski teniški as igral vsaj še dve, tri leta in je že zdaj največji igralec vseh časov, ki ga je treba povzdigniti v nebesa.

Sloviti teniški trener Nikola Pilić, pri katerem se je Novak Đoković kot otrok učil teniških osnov, je v pogovoru za televizijo K1 dejal, da je zmagovalec nedeljskega finala na OP ZDA po vseh kazalnikih znova dokazal, da je najboljši igralec vseh časov.

Finale je dobil v treh nizih in se oddolžl Daniilu Medvedjevu. Foto: Reuters Pilić se je dotaknil tudi podcenjujočega odnosa svetovnih medijev do igralca iz Srbije, na kar je po finalu OP ZDA opozoril tudi Đoković sam, češ da bi ga že pred leti povzdigovali v nebo, če ne bi bil iz Srbije. Pilić pravi, da zahodni mediji niso objektivni in da favorizirajo Rafaela Nadala in Rogerja Federerja, medtem ko Đokoviću niso dali medijske pozornosti, ki bi si jo zaslužil. "Vemo, da je res, kar je rekel Novak, da če bi bil slučajno iz velike države, bi bil povzdignjen v nebo, a kljub temu ga dvigujem v nebesa, ker si je to zaslužil."

Ugotavlja, da je konkurenca v moškem tenisu neverjetna, a da bo lahko tekmoval le tisti, ki ima te možnosti, talent in vse komponente. "Če bo zdrav, bo igral še dve ali tri leta," je dejal Pilić in dodal, da se Novakova ogromna teniška inteligenca, njegov teniški inteligenčni količnik, ne more izgubiti in če bo zdrav, bo naslednje leto ohranil sebe in svojo raven.

Ivanišević: Tak se rodiš

Goran Ivanišević Foto: Reuters Goran Ivanišević pa je prepričan, da je Đoković športni "genij" zaradi borbenosti in volje do zmage. "Mislim, da tega ne morete doseči s treningom," je dejal 51-letni Splitčan, zmagovalec Wimbledona iz leta 2001. "Tak se rodiš. Veste, nekateri ljudje se rodijo takšni, je genij. Je edinstven. V športnem smislu na tem svetu ni veliko ljudi, kot je on. To je eden največjih dosežkov v zgodovini športa. Ne govorimo samo o tenisu. Govorimo na splošno o športu," je bil po Đokovićevem zmagoslavju navdušen Ivanišević.

"On je zmagovalec. On je takšen tip človeka, ki motivira samega sebe. Imel je srečo, da sta bila njegova tekmeca fanta, kot sta Rafa Nadal in Roger Federer, prišla sta pred njim, tako da so pritiskali drug na drugega," je nadaljeval Ivanišević. "Ampak on je rojen zmagovalec. Zanj je največja spodbuda takrat, ko mu rečeš, da nečesa ne zmore. Potem ti bo pokazal, da zmore. To zanj nikoli ni izgovor. Vedno skuša najti pot do zmage, kako se boriti, tudi ko se ne počuti dobro, je poškodovan."