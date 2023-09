Đoković spet številka 1, menjava tudi na vrhu WTA lestvice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lestvici ATP in WTA

Novak Đoković je po zmagi na teniškem odprtem prvenstvu ZDA vnovič številka 1 na svetovni lestvici ATP. Arina Sabalenka pa je po New Yorku kljub porazu v finalu postala nova številka 1 ženskega tenisa.

Srb Novak Đoković je na drugo mesto potisnil Španca Carlosa Alcaraza, ki je bil na čelu pred začetkom zadnjega turnirja za veliki slam v sezoni. Alcaraza je v polfinalu ustavil poraženi finalist Rus Daniil Medvedjev, ki je tretji na lestvici. Četrti je Danec Holger Rune, ki je tako kot Medvedjev zadržal svojo uvrstitev. Za dve mesti, na peto in šesto, sta napredovala Grk Stefanos Cicipas in Rus Andrej Rubljov. V tem premiku je največ izgubil Norvežan Casper Ruud. Lanski finalist New Yorka je s petega padel na deveto mesto.

Lestvica ATP (11. september):



1. (2.) Novak Đoković (Srb) 11.795 točk

2. (1.) Carlos Alcaraz (Špa) 8.535

3. (3.) Danil Medvedjev (Rus) 7.280

4. (4.) Holger Rune (Dan) 4.710

5. (7.) Stefanos Cicipas (Grč) 4.615

6. (8.) Andrej Rubljov (Rus) 4.515

7. (6.) Jannik Sinner (Ita) 4.465

8. (9.) Taylor Fritz (ZDA) 3.955

9. (5.) Casper Ruud (Nor) 3.560

10. (12.) Alexander Zverev 3.030

...

457.(468.) Blaž Rola (Slo) 94

616.(606.) Bor Artnak (Slo) 54

Belorusinja Arina Sabalenka je končala niz Poljakinje Ige Swiatek, ki je kraljevala na vrhu 75 tednov. Zmagovalka New Yorka, Američanka Coco Gauff, je napredovala na tretje mesto. Slovenija ima spet igralko znotraj prve stoterice. Tamara Zidanšek, ki je v nedeljo osvojila turnir WTA v Bariju, je po lestvici napredovala za 31 mest in je po novem 87. na svetu. Velik skok za 39 mest je uspel tudi Kaji Juvan, ki je na robu stoterice, na 106. mestu.

Lestvica WTA (11. september):



1. (2) Arina Sabalenka (Blr) 9.266 točk

2. (1) Iga Swiatek (Pol) 8.195

3. (6) Coco Gauff (ZDA) 6.165

4. (4) Jelena Ribakina (Kaz) 5.790

5. (3) Jessica Pegula (ZDA) 5.755

6. (9) Marketa Vondroušova (Češ) 3.830

7. (5) Ons Jabeur (Tun) 3.771

8. (10) Karolina Muchova (Češ) 3.765

9. (8) Maria Sakari (Grč) 3.525

10. (7) Caroline Garcia (Fra) 3.050

...

87. (118) Tamara Zidanšek (Slo) 777

106. (145) Kaja Juvan (Slo) 663

197. (182) Veronika Erjavec (Slo) 371

233. (254) Dalila Jakupovič (Slo) 312

