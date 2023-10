Britanka namučila št. 1 svetovnega tenisa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša teniška igralka na svetu, letošnja zmagovalka OP Avstralije in št. 1 na WTA lestvici Belorusinja Arina Sabalenka je v 2. krogu močnega turnirja v Pekingu naletela na zahtevno oviro. Britanko Katie Boulter, ki je v obeh nizih vodila 5:4 in nato imela igro na lasten servis, je ugnala s 7:5 in 7:6 (2). Ukrajinka Marta Kostjuk je izločil sedmopostavljeno Tunižanko Ons Jabeur.