Večna dilema

Že kar nekaj let se krešejo mnenja, kdo je najboljši teniški igralec vseh časov. Verjetno nikoli ne bomo dobili enega odgovora, a nekateri velikani tega športa so povedali svoje mnenje.

Roger Federer, Rafael Nadal ali Novak Đoković? To so imena, glede katerih se poznavalci in ljubitelji športa ne morejo poenotiti, ko gre za vprašanje, kdo je najboljši teniški igralec vseh časov. Vsak ima svoj pogled. S svetovno javnostjo pa so ga delili tudi nekdanji vrhunski igralci Tim Henman, Mats Wilander in Mike Bryan.

Številke so na strani Novaka Đokovića. Foto: Guliverimage

Če govorimo o številkah, dvomov ni

Nekateri menijo, da ne smemo gledati samo številk, ampak tudi druge stvari. Novak Đoković, srbski teniški igralec, ima trenutno 24 zmag na turnirjih za grand slam, torej dva naslova več kot Rafael Nadal in štiri več kot Roger Federer, ki je že končal športno kariero. Kljub tem številkam mnogi Đokovića nimajo za najboljšega igralca vseh časov.

"Imate dve možnosti: največji ali najboljši igralec. Če govorimo o številkah, je Đoković najboljši. Če pa se pogovarjamo o vplivu in priljubljenosti, je vse jasno. Nihče ne dvomi, da je Federer najbolj priljubljen igralec, ki je kadarkoli igral v tem športu. Na splošno je po številkah najboljši Đoković, a mnogi bi izbrali Federerja," je povedal Tim Henman, nekdaj četrti igralec sveta.

Roger Federer je bil in je še vedno zelo priljubljen med ljubitelji tenisa. Foto: Guliverimage

Ko se je upokojil, je bil to najbolj žalosten trenutek

Mats Wilander, šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam, pravi, da je izbirati najboljšega igralca vseh časov zelo nehvaležna naloga. Tudi on meni, da je razlika, če govorimo o največjem ali najboljšem igralcu vseh časov. Naziv najboljšega bi Wilander dal Đokoviću, medtem ko je največji vseh časov zanj Roger Federer.

"Zato, ker je on tisti, ki je tenis pripeljal na zaslone vseh ljudi. Zanimivo bo videti, kaj bo Federer delal v prihodnosti. Ali bo del medijev, kot smo trenutno mi, ali bo v trenerskem poslu? Trenutno ima podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo opreme, vendar bi rad slišal njegov komentar. Rad bi slišal, kaj ima povedati. To bi bilo čudovito. Žalostno je, da se je odločil za upokojitev. To je bil najbolj žalosten trenutek, ki sem mu bil priča v profesionalnem tenisu. Je super človek, ki se z vsemi dobro razume," je povedal legendarni Šved.

Mike Bryan stavi na Švicarja.

Svoj pogled je razkril tudi Mike Bryan, eden najboljših igralcev v dvojicah. Američan se strinja, da je Roger Federer pred vsemi. Morda tudi zato, ker ga je od nekdaj občudoval.

"Vsi trije so veliki igralci, ampak zame je Federer na vrhu. V letih, ko je dominiral, je težko izgubil dvoboj. V garderobi je bil najbolj sproščen. Pred finalom Wimbledona se je smejal, kot da je v nedeljo popoldne v parku. Če pogledamo vse skupaj, kdo ve, kdo bo imel rekorde. Verjetno bo to Đoković, a Roger bo imel v mojem srcu vedno posebno mesto.

