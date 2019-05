Pričal proti goljufom, nato so ga pustili samega #video

"Samo izkoristili so me. Vrgli so me v morje." Foto: Gulliver/Getty Images

Trungelliti je znan kot igralec, ki mu je mar za pravico na teniških igriščih. Danes 29-letni igralec je bil ključna priča, ko so pri nameščanju dvobojev razkrili tri argentinske igralce. Pozneje je povedal, da je po vsem tem ostal sam in da ga ni nihče zaščitil. Marco je združenje za integriteto tenisa (TIU) večkrat prosil, da ga zaščitijo, a je vedno naletel na gluha ušesa.

V sredo se le oglasili iz združenja, ki so svoji izjavi zapisali, da po navadi ne razkrijejo identitete svojih prič, vendar razumejo, da je bil trenutno 130. igralec sveta močno izpostavljen kritikam. "Gospod Trungelliti je deloval z najvišjo stopnjo integritete in v dobro športa. Njegova pogumna dejanja in načelna stališča, proti tistim, ki želijo pokvariti naš šport, je vredno občudovanja in pohvale," so zapisali pri TIU.

"To je bil eden izmed najhujših postopkov"

Še prejšnji mesec je bila zgodba povsem drugačna. Argentinec je v intervjuju za The Associated Press povedal, da je njegovo pričevanje zelo vplivalo nanj in na njegovo družino. Nekateri igralci so namreč močno kritizirali njegovo dejanje, nekateri ga niso želeli niti pozdraviti.

"Samo izkoristili so me. Vrgli so me v morje. To je bila prava katastrofa. Po mojem mnenju je bil to eden izmed najhujših postopkov, kar sem jih kdaj videl in še danes plačujem ceno za to," je prejšnji mesec povedal Trungelliti in ob tem poudaril, da je nameščanje dvobojev javna skrivnost, vendar je vedno huje.

"Niso samo igralci težava. Vpletenih je tudi veliko trenerjev. Zelo veliko, več kot si lahko mislimo. Če ste mentalno šibki, ste lahko hitro v temu, saj je to lahko zaslužen denar."

Med njimi je bil tudi nekdaj 84. igralec sveta

Že v prej omenjenem postopku so bili kaznovani Nicolas Kicker - 84. igralec sveta. Ta je dobil 6-letno prepoved igranja oziroma tri leta, če tega dejanja ne bo več ponovil. Kickerja so suspendirali le tri dni pred začetkom lanskega OP Francije, kjer se je pripravljal na svoj prvi dvoboj. Patricio Heras je bil kaznovan za dobo petih let oziroma dve leti, Federico Coria pa za osem oziroma šest mesecev.

Njegova zgodba je odmevala lani na OP Francije, ko je na vrat na nos svojo družino, med njimi je bila tudi babica, spokal v avto in se skupaj odpravili na dolgo pot iz Barcelone v Pariz. Foto: Guliver/Getty Images

Lani je v avto spokal tudi babico in šel na OP Francije

Marco Trungelliti pa nase ni opozoril samo z razkritjem nepridipravih športnikov. Njegova zgodba je odmevala lani na OP Francije, ko je na vrat na nos svojo družino, med njimi je bila tudi babica, spokal v avto in se skupaj odpravili na dolgo pot iz Barcelone v Pariz. Prišel je pravi čas na turnir in celo zmagal prvi dvoboj.