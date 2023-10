Srb ne želi pogrevati vroče teme o Nadalu, a se z njim vsekakor ne strinja

Rafael Nadal in Novak Đoković sta do zdaj odigrala 59 medsebojnih dvobojev. Izid v zmagah je 30:29 za Srba.

Rafael Nadal in Novak Đoković sta do zdaj odigrala 59 medsebojnih dvobojev. Izid v zmagah je 30:29 za Srba. Foto: Reuters

Novak Đoković je z zmago na zadnjem OP ZDA na turnirjih za grand slam zmagal že 24. in se uvršča na prvo mesto v zgodovini tega športa. Takoj za njim je Rafael Nadal. Španec ima v svoji vitrini 22 zmag na turnirjih velike četverice. Pred časom je o tem spregovoril v intervjuju in izjavil, da bi bil Đoković frustriran, če mu to ne bi uspelo.

"Mislim, da Novak Đoković to zgodbo z grand slamom doživlja na malce bolj intenziven način od mene in preostalih igralcev. Zanj bi bila velika frustracija, če ne bi dosegel tega rekorda," je v oddaji Movistar+ dejal 37-letni Španec.

"Imam svoje mnenje, ampak ga ne bom delil, ker ne želim pogrevati te teme." Foto: Guliverimage

"Morda moje spoštovanje pretehta kakšna negativna mnenja o njiju"

Besede Majorčana so v javnosti močno odmevale, zdaj pa je v intervjuju za srbski Blic o tem spregovoril tudi Nole, eden najboljših igralcev vseh časov, ki trenutno trenira v Beogradu in se pripravlja na zaključek letošnje sezone.

"Videl sem, da je postalo precej viralno, saj so ljudje veliko govorili o tem. Vsak ima pravico do svojega mišljenja in kako se tolmači nekoga drugega v tem kontekstu. To je vse, kar lahko rečem. Rafa je velik šampion. Kot mojega največjega rivala, človeka in teniškega igralca, ga zelo cenim in spoštujem. V veliki meri je vplival na mojo igro in rezultate, ki sem jih dosegel. Nikakor ne nameravam negativno govoriti o njem ali Rogerju Federerju, ker moje spoštovanje morda odtehta kakšna negativna mnenja o njiju. To je njegovo mnenje, s katerim se jaz seveda ne strinjam. Imam svoje mnenje, ampak ga ne bom delil, ker ne želim pogrevati te teme. Ni potrebe za to," je povedal 36-letni Beograjčan.

Marco Trungelliti se je spomnil na Novaka Đokovića in pohvalil njegov boj za pravice igralcev. Foto: Guliverimage

Srbski teniški zvezdnik je tudi eden od soustanoviteljev novega združenja teniških igralcev (PTPA), kjer se med drugim borijo za bolj enakovredno plačilo nižje uvrščenih igralcev. Ni skrivnost, da je Đoković najpomembnejši član tega združenja, medtem ko sta se Nadal in Federer od njega že pred časom distancirala.

O tem je pred kratkim spregovoril argentinski teniški igralec Marco Trungelliti ter pohvalil Novaka Đokovića in teniško združenje PTPA, v katerem se borijo za igralce, ki ne služijo visokih zneskov, medtem ko je bil do Nadala in Federerja kritičen. "Nikoli nista spregovorila, prav tako se nista borila za pravice igralcev. Če sta kdaj to naredila, je bilo interno in nič se ni spremenilo."

Še danes je pripravljen pomagati. Foto: Guliverimage

Tudi ta izjava Đokoviću ni ušla, saj je svojem sparing partnerju Čarliju (Carlos Gomez op. p.) naročil, naj Marcu prenese zahvale za lepe besede.

"Prav tako nisem vedel za njegovo situacijo in skozi kaj je šel v zadnjih treh, štirih letih. Moram povedati, da mi je žal zaradi vsega tega. Ni si zaslužil česa takšnega, potem ko je pokazal pogum in drznost, ko je povedal, da je nekdo pristopil do njega in mu ponudil, da prireja rezultat dvoboja zaradi stav," je dejal Novak. Ta zelo ceni ljudi, ki se upajo tako izpostaviti. Argentincu je še danes pripravljen pomagati.

"Vesel sem, da se mu je uspelo vrniti v svojo domovino in Čarliju sem rekel, naj ga vpraša, ali potrebuje kakršnokoli pomoč, in mu pove, da sem vedno tukaj, kakor za vsakogar izmed njih. Za fante in dekleta, ki gredo po trnovi poti, da se lahko še naprej ukvarjajo s profesionalnim športom in da lahko kolikor toliko lepo živijo od tega."

