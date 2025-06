Predsednik vlade Robert Golob se je danes sestal z županom Občine Ribnica Samom Pogorelcem. V odprtem in konstruktivnem pogovoru sta obravnavala aktualne razmere, povezane z romsko skupnostjo in zagotavljanjem varnosti v lokalnem okolju, so sporočili iz premierjevega kabineta. Sogovornika sta se jasno in odločno zavzela proti vsakršnemu nasilju.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, sta Golob in Pogorelc izpostavila, da mora biti varnost vseh prebivalk in prebivalcev vedno na prvem mestu.

Predsednik vlade je ob tem opozoril na pomen odgovorne in nediskriminatorne obravnave, saj ravnanja posameznikov ne smejo voditi v stigmatizacijo celotne romske skupnosti. "Storilci morajo za svoja dejanja odgovarjati, naloga države pa je, da zaščiti pravice vseh brez izjem," je dejal.

Konkretni ukrepi za boj proti kriminalu v romskih naseljih

Golob je ponovno izpostavil, da vlada romsko tematiko obravnava sistematično in dolgoročno, pri čemer poudarja celovit zakonodajni, institucionalni in finančni pristop. Vlada je že sprejela več pomembnih zakonodajnih ukrepov, medtem ko sta zakon o financiranju občin in zakon o romski skupnosti še v postopku medresorskega usklajevanja, so navedli v kabinetu.

Sogovornika sta se strinjala, da morajo pristojne institucije poleg sistemske obravnave narediti vse, da se v naslednjih tednih pripravi načrt konkretnih ukrepov za boj proti kriminalu v romskih naseljih.

Ribniški župan žrtev napada

V začetku junija sta na gasilski veselici moška fizično napadla ribniškega župana Sama Pogorelca. Policija je prijela tri osumljence za nasilje na veselici v Ribnici in napad na Pogorelca. Preiskovalni sodnik je za mladoletnega osumljenca odredil hišni pripor, drugima dvema osumljencema pa pripor, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policija je na območje Ribnice napotila dodatne policijske zmogljivosti za zagotavljanje varnosti in premoženja.

Bo romska vprašanja v Ribnici zdaj reševala vlada?

Ribniški občinski svet je po fizičnem napadu na župana pred tednom dni sprejel sklep, s katerim je vlado pozval, naj prevzame celotno koordinacijo reševanja romskih vprašanj v občini. Menijo, da vlada ne ukrepa in da kot občina nimajo nobenih konkretnih možnosti reševanja ključnih vprašanj, povezanih z Romi.

Napad so obsodili tako v vladi in politiki. Župani jugovzhodne Slovenije in Posavja so v petek obiskali Ribnico in podprli Pogorelca. Župani so napad ostro obsodili, ob tem pa sprejeli tudi tri sklepe, s katerimi so državo pozvali, naj se z resnimi in sistemskimi ukrepi nemudoma loti reševanja romskih vprašanj.