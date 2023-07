Štirinajstletni Ljubljančan evropski prvak kot nekoč Đoković

Prihodnost slovenskega tenisa je svetla. Svit Suljić je na evropskem prvenstvu za igralce do 14. leta starosti premagal vso konkurenco in postal evropski prvak. V finalu je Ljubljančan s 3:6, 6:3 in 6:3 ugnal Francoza Daniela Jada in tako poskrbel za enega največjih uspehov v zgodovini slovenskega tenisa.

Svit Suljić je pred prihodom na evropsko prvenstvo igral v Wimbledonu, kjer je v svoji kategoriji prišel do finala. "Občutki po zmagi v finalu so izjemni. Res sem vesel, da se je tekma obrnila v mojo korist. Zelo sem zadovoljen, da sem po izgubljenem prvem nizu uspel priti do zmage. Začetek res ni bil najboljši, razmere za igro so bile zelo težke, pihal je tudi močen veter. V drugem nizu pa sem začel igrati bolj agresivno. Zmanjšal sem tudi število napak. In to se je obrestovalo. Zahvalil bi se ekipi, ki je cel teden navijala zame. Tudi organizatorji so pripravili dober turnir. Za mano je res izjemen teden, spoznal sem veliko novih prijateljev, tudi kot reprezentanca pa smo zelo uživali. Seveda pa je vse še toliko lepše, ker sem igral tudi dober tenis. Zdaj že več kot dva meseca živim v Barceloni, kjer sem zadovoljen z razmerami za trening."

V tej kategoriji je leta 1995 evropska prvakinja postala tudi Tina Pisnik. Z naslovom evropskega prvaka v tej kategoriji pa se lahko pohvalijo igralci in igralke, kot so Novak Đoković, Steffi Graf, Monika Seleš.

"Zdaj se vozimo v Maribor, kjer me čaka novo tekmovanje za Slovenijo. In kaj pričakujem v Mariboru? Lahko povem samo to, da pričakujem novo medaljo," je optimistično rekel Suljić, ki bo v Mariboru nastopil na olimpijskem festivalu evropske mladine. Poleg Suljića so v ekipi še Žiga Šeško, Beti Butina Jazbec in Zoja Peternel. Beti Butina Jazbec je dvoboj prvega kola že odigrala in se z zmago uvrstila v nadaljevanje tekmovanja. Z rezultatom 6:1 in 6:4 je bila boljša od Nemke Emily Victorie Eigelsbach.