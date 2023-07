Cachin slavil prvič v karieri, Ruud izgubil finale Bastada

Osemindvajsetletni argentinski teniški igralec Pedro Cachin je na turnirju v Gstaadu prišel do svojega prvega naslova na tekmovanjih najvišje ravni. V svojem prvem finalu v karieri je na švicarskem pesku s 3:6, 6:0 in 7:5 premagal Španca Alberta Ramosa Vinolasa, ki tako ostaja pri štirih osvojenih turnirjih.

Španski veteran Alberto Ramos Vinolas je sicer dobil prvi niz, v drugem pa nato ni osvojil niti igre. V tretjem je imel prednost do izida 5:4, nato pa izgubil tri zaporedne igre in moral priznati premoč tekmecu, do tega turnirja 90. igralcu sveta. Pedro Cachin, ki se bo zdaj prebil do 49. mesta na lestvici ATP, do finala ni izgubil niti niza, v drugem krogu pa je izločil tudi prvega nosilca Španca Roberta Bautisto Aguta.

Rubljov zmagovalec Bastada

Casper Ruud Foto: Reuters Andrej Rubljov je postal prvi Rus, ki je dobil teniški turnir na peščenih igriščih švedskega Bastada. V finalu je drugi nosilec s 7:6 (3) in 6:0 premagal prvega nosilca in zmagovalca leta 2021 Norvežana Casperja Ruuda. Za Rusa je bil to že 14. osvojeni turnir in po Monte Carlu drugi letos. Ruud ostaja pri desetih, devet od teh je osvojil na pesku. Rubljov, sedmi igralec sveta, je v prvem nizu povedel s 4:2, a se je Ruud vrnil, izenačil, zmagovalca je morala tako odločiti 13. igra. Rus je bil v njej prepričljivo boljši, popustil pa ni niti v nadaljevanju, v drugem nizu je tekmeca povsem nadigral in mu ni pustil niti igre.

Rusu, ki je bil na turnirjih na pesku najboljši petič, se ni poznalo, da je imel v soboto dolg polfinalni obračun proti Argentincu Cerundolu - trajal je dve uri in 49 minut, ki ga je dobil s 7:6, 6:7 in 6:3.

Gstaad, ATP:



Finale:

Pedro Cachin (Arg) - Albert Ramos Vinolas (Špa) 3:6, 6:0, 7:5;



Bastad, ATP:



Finale:

Andrej Rubljov (Rus/2) - Casper Ruud (Nor/1) 7:6 (3), 6:0.