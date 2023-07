Končuje se prvi teniški teden po Wimbledonu. Finalista turnirja ATP v švicarskem Gstaadu sta Argentinec Pedro Cachin in Španec Albert Ramos. 18-letni Alex Michelsen je v Newportu izločil rojaka Johna Isnerja in si priigral svoj prvi finale.

Na špansko-hrvaškem polfinalnem teniškem obračunu Hopmanovega pokala v Nici je izid po posamičnih dvobojih izenačen 1:1, tako da bo odločala igra mešanih dvojic. Donni Vekić na prvem posamičnem obračunu španska tekmica Rebeka Masarova ni povzročila nobenih težav. Hrvatica je zanesljivo zmagala s 6:2 in 6:1, prvi igralec sveta Carlos Acaraz pa je nato ukanil Borno Čorića s 6:3, 6:7 (6) in 10:5.

Južnoameričan Pedro Cachin je v polfinalu premagal Srba Hamada Medkedovića s 6:3 in 6:1, Španec Albert Ramos pa je bil boljši od drugopostavljenega Srba Miomirja Kecmanovića s 6:2 in 6:3. Osemindvajsetletni Cachin bo v Švici naskakoval svojo prvo lovoriko na turnirjih ATP, sedem let starejši Ramos pa peto in drugo v Gstaadu po letu 2019. Pred tem je zmagal v Bastadu 2016, nato pa še v Estorilu 2021 in lani v Cordobi.

Prvi in drugi nosilec finalista Bastada

Norvežan Casper Ruud in Rus Andrej Rubljov pa sta se uvrstila v finale teniškega turnirja ATP v švedskem Bastadu. Prvopostavljeni Ruud je bil v prvem polfinalnem dvoboju boljši od Italijana Lorenza Musettija s 6:3 in 7:5, medtem ko je drugi nosilec iz Rusije ukanil Argentinca Francisca Cerundola s 7:6 (6), 6:7 (7) in 6:3. Štiriindvajsetletni Ruud bo v nedeljo naskakoval enajsto turnirsko zmago, leto dni starejši Rubljov pa štirinajsto.

Rusko-ukrajinski finale v Budimpešti

Rusinja Marija Timofejeva in Ukrajinka Katerina Baindl sta se uvrstili v veliki finale teniškega turnirja WTA v Budimpešti. Timofejeva je v polfinalu premagala Argentinko Nadio Podoroskajo s 7:6 (6), 3:6 in 6:3, Baindl pa Američanko Claire Liu s 7:5 in 7:6 (3). Devetnajstletna Timofejeva, ki je v četrtfinalu izločila Slovenko Kajo Juvan, se je prvič v svoji kratki poklicni teniški karieri uvrstila v veliki finale.

18-letni Alex Michelsen je izločil Johna Isnerja in se uvrstil v svoj prvi finale. Foto: Guliverimage

Michelsen z zmago nad Isnerjem do prvega finala

Za največje presenečenje teniškega turnirja v Newportu v ZDA je poskrbel domači najstnik Alex Michelsen. Osemnajstletnik je v polfinalu ugnal rojaka Johna Isnerja s 7:6 (6) in 6:4 in si prvič v karieri priigral finale.

Michelsen, ki je na turnirju ugnal tudi lanskega zmagovalca Maximea Cressyja, bo za zmago igral z drugim nosilcem Francozom Adrianom Mannarinom. Ta je v drugem polfinalu premagal rojaka Uga Humberta s 6:4 in 6:3.

Petintridesetletni Mannarino je letos junija že igral v finalu Mallorce, kjer pa ga je ustavil Američan Christopher Eubanks.

Jasmine Paolini bo igral v finalu Palerma. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zmagovalka Portoroža Paolini in Qinwen za krono v Palermu

Italijanka Jasmine Paolini in Kitajka Zheng Qinwen sta finalistki teniškega turnirja WTA 250 v Palermu. Italijanka je v polfinalu ugnala Španko Saro Sorribes s 7:6 (6) in 6:0, drugopostavljena Kitajka pa tretjo nosilko Majar Šerif iz Egipta s 6:4, 4:6 in 6:1.

Sedemindvajsetletna Jasmine Paolini bo tretjič igrala v finalu in se borila za svoj drugi naslov. Doslej edino zmago je dosegla leta 2021 v Portorožu, kjer je v finalu premagala Američanko Alison Riske.

Kitajka na prvo turnirsko zmago še čaka. Lani je bila blizu v Tokiu, kjer jo je v finalu ustavila Rusinja Ljudmila Samsonova.

Gstaad, ATP:



Finale:

Pedro Cachin (Arg) - Hamad Medkedović (Srb) 6:3, 6:1;

Albert Ramos (Špa) - Miomir Kecmanović (Srb/2) 6:2, 6:3.



Bastad, ATP:



Polfinale:

Casper Ruud (Nor/1) - Lorenzo Musetti (Ita/3) 6:3, 7:5;

Andrej Rubljov (Rus/2) - Francisco Cerundolo (Arg/4) 7:6 (6), 6:7 (7), 6:3;



Budimpešta, WTA:



Polfinale:

Marija Timofejeva (Rus) - Nadia Podoroska (Arg/9) 7:6 (6), 3:6, 6:3;

Katerina Baindl (Ukr) - Claire Liu (ZDA) 7:5, 7:6 (3).



Newport, ATP:



Polfinale:

Alex Michelsen (ZDA) - John Isner (ZDA) 7:6 (6), 6:4;

Adrian Mannarino (Fra/2) - Ugo Humbert (Fra/3) 6:4, 6:3.



Palermo, polfinale



Polfinale:

Jasmine Paolini (Ita/5) - Sara Sorribes (Špa) 7:6 (6), 6:0;

Zheng Qinwen (Kit/2) - Mayar Sherif (Egi/3) 6:4, 4:6, 6:1.