Zgolj dva tedna po porodu že trenira

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Nikoli ne bi spremenila tega obdobja, ko sem pričakovala otroka, a bilo mi je res težko spremljati druge, kako trenirajo in igrajo, sama pa ne morem na igrišče. Željna sem tekmovanj in tenisa in komaj čakam, da se vrnem," je povedala 25-letnica, ki je vrnitev k tenisu napovedala že v začetku prihodnjega leta.

NAOMI OSAKA CAUGHT TRAINING 15 DAYS AFTER GIVING BIRTH: pic.twitter.com/pqsJjb99oS — Tennis World (@Tennis095038821) July 21, 2023

Osaka je v karieri osvojila sedem naslovov WTA, po dvakrat pa je bila najboljša na odprtem prvenstvu Avstralije (leta 2019 in 2021) ter na OP ZDA (2018 in 2020), poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Nekdanja prva igralka sveta na lestvici WTA trenutno zaseda 436. mesto. Nazadnje je igrala septembra lani.