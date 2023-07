Hrvaška prek Španije v finale Hopmanovega pokala

Hrvaška se je pridružila Švici v finalu Hopmanovega pokala v francoski Nici. Sinoči sta Donna Vekić in Borna Ćorić dosegla odločilno zmago v dvojicah za slavje Hrvaške z 2:1 nad Španijo, za katero sta igrala Carlos Alcaraz in Rebeka Masarova.

Odločala je igra dvojic. V posamičnih obračunih je Donna Vekić s 6:2 in 6:1 premagala Rebeko Masarovo, Ćorić pa je izgubil z Alcarazom s 3:6, 7:6 (6) in 5:10.

Tesno je bilo tudi v mešanih parih, kjer sta se Hrvata veselila z 1:6, 6:4 in 14:12, Španca pa sta si pred tem že priigrala zaključno žogico za zmago. Na koncu je Španija osvojila celo zadnje mesto v skupini, saj jo je ugnala tudi Belgija.

Švica je že v petek dvoboju na Azurni obali premagala Francijo z 2:1. Francoska igralka Alize Cornet je najprej ugnala Švicarko Celine Naef z 1:6, 6:3 in 10:8, za Švico je potem izenačil Leandro Riedi, ko je ugnal Richarda Gasqueta s 3:6, 6:3 in 10:8. V mešanih dvojicah je bila nato znova boljša Švica. Naef in Riedi sta s 6:4 in 7:5 premagala Cornet in Gasqueta. Zadnje mesto v skupini je osvojila Danska.

Prvič v Evropi

Turnir v Nici je prvi, ki ga gosti Evropa. Od leta 1989 do 2019 je bil tradicionalno na sporedu v uvodu v sezono v avstralskem Perthu.

Doslej se je Hrvaška v finalu veselila zmage leta 1996, ko sta zanjo igrala Goran Ivanišević in Iva Majoli, premagala pa sta prav Švico, za katero sta takrat igrala Martina Hingis in Marco Rosseto.

Švica z Rogerjem Federerjem in Belindo Bencic je osvojila zadnja dva Hopmanova pokala leta 2018 in 2019.