Na Trgu svobode mladi slovenski športniki prvič v soju luči

V nedeljo zvečer se bo v Mariboru z uvodno slovesnostjo začel poletni Olimpijski festival evropske mladine (Ofem). Slovenijo bo v 11 športnih panogah zastopalo 138 mladih športnic in športnikov, ki so se javnosti že uradno predstavili v središču mesta na Trgu svobode.

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je že v ponedeljek določil reprezentanco mladih športnikov, ki bodo slovenske barve zastopali na bližnjem Ofemu v domačem Mariboru. Na Štajerskem bo tekmovalo 71 športnic in 67 športnikov. Slovenke in Slovenci se bodo za odličja borili v vseh športnih panogah na festivalu: atletiki, cestnem in gorskem kolesarstvu, rokometu, judu, plavanju, tenisu, odbojki, rolkanju, športni gimnastiki ter košarki 3 x 3.

Slovenska reprezentanca je sicer ena izmed največjih, saj skupno šteje 196 članov. Gre tudi za najštevilčnejšo reprezentanco v samostojni Sloveniji, ki je kadarkoli nastopala na poletnem Ofemu. Slovenija se teh tekmovanj pod okriljem Evropskih olimpijskih komitejev (EOC) udeležuje že od prvega festivala leta 1991 v Bruslju.

Foto: Aleš Fevžer/OKS Na uradni predstavitvi sta mlade reprezentante in reprezentantke pozdravila voditelj Saša Jerković in mlada ambasadorka, atletinja Petja Klojčnik. Športnike so med drugimi nagovorili tudi ambasadorja Ofema, smučar prostega sloga Filip Flisar in slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič ter predsednik OKS Franjo Bobinac.

Glasbenik Tim Kores - Kori je predstavil himno letošnjega festivala, kapetan mariborskega nogometnega kluba Martin Milec pa je na oder prinesel baklo oziroma plamen miru tekmovanja, ki je pred tem potovala po več slovenskih krajih in šolah.

V Slovenijo na Ofem sicer prihaja 2420 mladih športnic in športnikov iz 48 držav. Z brezplačnim vstopom za obiskovalce na večino prizorišč in pestrim spremljevalnim programom se v mestu obeta zanimiv sedemdnevni vrvež, poln mladostniške energije.

Organizatorji kljub težavam pri zagotavljanju financiranja in urejanju nekaterih prizorišč napovedujejo izjemno doživetje tako za sodelujoče športnike in športnice kot gledalce. Festival bo trajal do sobote, 29. julija, zaključna slovesnost pa bo potekala na Trgu svobode.