Foto in video: Črna na Koroškem na način, kot je še niste videli

Po mesecu dni smo se vrnili v Črno na Koroškem, eno izmed občin, ki jo je v poplavah najslabše odnesla. Če so ob našem prvem obisku Črno preletavali helikopterji, na tleh pa so domačini ob pomoči vojakov, gasilcev in civilne zaščite delali od jutra do večera in čistili hiše ter ceste, zasute z blatom, je slika zdaj precej drugačna.

Primerjavo, kako je bila Črna na Koroškem videti le nekaj dni po katastrofalnih poplavah in kako je videti danes, si lahko ogledate na spodnjih fotografijah in za boljšo predstavo uporabite drsnik.

Črna na Koroškem je bila v času hudih poplav odrezana od sveta, ljudem so zaradi prekinjenih cestnih povezav hrano, vodo in gorivo dostavljali s helikopterji. Voda je uničila javno infrastrukturo, zalila okoli 150 stanovanjskih objektov, zaradi česar je bilo evakuiranih okoli 80 ljudi. Takoj ko je voda odtekla in je posijalo sonce, so se v Črni lotili čiščenja.

Štiri tedne kasneje v Črni nadaljujejo z intervencijskimi deli. Ob našem obisku so delavci urejali križišče v središču mesta, od katerega je ostal le Plečnikov spomenik. V kraju je še vedno veliko težke mehanizacije, delavci hitijo z urejanjem cest, poglabljajo vodotoke in urejajo brežine ter sanirajo plazove. Prav tako so še vedno dobrodošli prostovoljci.

Fotografije, ki si jih lahko ogledate v prvi galeriji, so bile posnete 8. avgusta, v drugi galeriji pa so zbrani utrinki iz Črne ob našem obisku na zadnji avgustovski dan.

Začasen most čez Kamniško Bistrico že stoji

V začetku avgusta je naša ekipa obiskala tudi Kamnik, kjer je Kamniška Bistrica povzročila veliko razdejanje. Ljudi v dolinah Kamniške Bistrice, dolini Črne in dolini Bistričice so morali evakuirati in še dolgo po tem, ko so se razmere umirile, so bile ceste v omenjene doline, kjer je bilo stanje najhujše, prevozne le za intervencijska vozila.

Kamniška Bistrica je uničila komaj leto dni stare prostore Gorske reševalne službe Kamnik in odnesla del mostu na cesti med Strahovico in Kamnikom. Nov začasni most pa po mesecu dni že stoji, prav tako je znova prevozna cesta med Strahovico in Kamniško Bistrico.

Ogrodje začasnega mostu čez Kamniško Bistrico so postavili v le štirih urah. Most je širok štiri metre in dolg 40 metrov, po njem pa bo stekel enosmerni promet.