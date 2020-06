Pred obalo Libije rešili skoraj sto migrantov

Organizacija je migrante rešila na morju zahodno od prestolnice Tripoli. Več migrantov je takoj potrebovalo zdravstveno oskrbo, so tvitnili. Njihovo letalo Moonbird pa je odkrilo še en čoln, na katerem je obtičalo 70 ljudi. "Operacija še ni končana," so še sporočili po pisanju STA.

Sea-Watch je obnovila reševalne akcije v začetku meseca. Je prva nevladna organizacija, ki se je po izbruhu pandemije vrnila v osrednji del Sredozemskega morja. Sledila ji je organizacija Mediterranea, poroča STA.

Ob izbruhu koronavirusa sta tako Italija kot Malta zaprli svoja pristanišča za migrante, zaradi česar sta državi poželi kritiko zagovornikov človekovih pravic. Več migrantov, ki so jih rešili, je moralo iti v karanteno na ladje, ki so jih najeli in so bile zasidrane pred obalo. Nekatere so prestregli in jih nezakonito vrnili v Libijo, še piše STA.