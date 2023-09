Katastrofalne poplave v Libiji zahtevale najmanj 150 življenj #foto #video

Silovito neurje Daniel, ki je po Grčiji, Bolgariji in Turčiji konec minulega tedna doseglo Libijo, je na vzhodu te severnoafriške države z močnimi nalivi povzročilo katastrofalne poplave in zahtevalo najmanj 150 življenj. Oblasti so na območju razglasile izredne vremenske razmere. Po nekaterih ocenah bi lahko bilo žrtev več kot dva tisoč.

Derna, Libya Flood Disaster 🇱🇾



- 2,000+ people believed dead

- Hundreds of people are still missing

- Entire blocks of homes washed away

- Many bridges & roads destroyed

- City declared a "disaster zone"

- At least two confirmed dam failures

- Urgent int. response needed

Na posnetkih prebivalcev je videti ogromne plazove blata, porušene zgradbe in celotne soseske, potopljene pod blatno vodo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah mednarodno priznane vlade v Tripoliju na zahodu države, ki jo vodi premier Abdul Hamid Dbaiba, gre za najhujše padavine v več kot 40 letih.

Mohamed Masud, tiskovni predstavnik rivalske vlade v Bengaziju v vzhodnem delu države, je povedal, da je v kraju Derna umrlo najmanj 150 ljudi in da je bila povzročena velika gmotna škoda. Več sto ljudi naj bi bilo še vedno ujetih v odročnih krajih. Reševalci jim ob podpri vojske skušajo pomagati.

The city of Derna in eastern Libya has been declared a disaster zone after Medicane Daniel caused catastrophic flash flooding across the area overnight. Many residential buildings have been destroyed along the riverbanks. I fear we might be facing a mass casualty event.

Masud je dodal, da pogrešajo devet vojakov, ki so sodelovali pri reševanju in da so na območje Derne odšli premier vlade v Bengaziju Osama Hamad in vodja odbora za reševanje ter ministri, da bi ocenili obseg škode.

Bojijo se, da bo neurje terjalo več kot 2.000 življenj

Kot je za televizijski kanal Al Masar danes dejal Hamad, se bojijo, da bo neurje terjalo več kot dva tisoč življenj. Pogrešanih je na tisoče ljudi v državi s sedmimi milijoni prebivalcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki dodaja, da neodvisne informacije o smrtnih žrtvah za zdaj niso na voljo.