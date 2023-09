Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število potnikov v javnem potniškem prometu je kljub številnim pobudam za uporabo javnega prevoza in različnim vrstam vozovnic v prejšnjem letu v primerjavi z letom 2013 upadlo, ugotavlja državni statistični urad (Surs). Se je pa v tem obdobju povečalo število registriranih osebnih avtomobilov.

Čeprav si pristojno ministrstvo zadnja leta z različnimi vrstami vozovnic (brezplačne, subvencionirane, družinske, enotne) prizadeva za izboljšanje dostopnosti javnih prevoznih sredstev, je število potnikov v javnem prometu v zadnjem desetletju upadlo.

Število potnikov v mestnem prevozu se je lani v primerjavi z letom 2013 zmanjšalo za 21 odstotkov, v medkrajevnem avtobusnem prevozu za tri odstotke in v notranjem železniškem prevozu za 13 odstotkov.

Slovensko gospodinjstvo ima v povprečju 1,4 avtomobila

Na drugi strani pa se je po podatkih Sursa v tem času število registriranih osebnih avtomobilov povečalo za 14 odstotkov. Leta 2013 je bilo v Sloveniji 516 avtomobilov na tisoč prebivalcev, leta 2022 pa 571. V povprečju je lani slovensko gospodinjstvo imelo 1,4 avtomobila.

Med letoma 2012 in 2021 se je število avtomobilov na tisoč prebivalcev povečalo tudi v državah članicah EU, in sicer za 16 odstotkov. Število registriranih avtomobilov se je najbolj povečalo v Romuniji (za 79 odstotkov) in na Poljskem (40 odstotkov). V Sloveniji se je povečalo za devet odstotkov, medtem ko je število avtomobilov na tisoč prebivalcev upadlo le v Litvi (za tri odstotke).