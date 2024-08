Nov incident Flixbusa: voznik potnike, ki so šli na koncert Taylor Swift, pustil na počivališču

Avtobus se je ob 10. uri ustavil na počivališču na avtocesti 390 kilometrov od Berlina, v bližini mesta Ruszkow Pierwszy. Voznik je v poljščini dejal, da imajo potniki na voljo deset minut časa, da gredo na stranišče. Iz avtobusa je izstopilo okoli 20 potnikov. Še preden je minilo deset minut, je avtobus zapustil počivališče in 13 potnikov je bilo žal prepoznih.

Polski wykonawca usług na globalnego @FlixBus z DE stal się słynny w całej Europie. @BILD

o standardach firmy która nie reaguje na awarie toalety w autokarze kierowca gubiący pasażerów.

Jechali na koncert Taylor Swift. Kierowca nie poczekał https://t.co/3KNUiAdV4e — CHARZYNSKI MICHAL (@CHARZYNSKIKAROL) August 6, 2024

Večina namenjena na koncert Taylor Swift

Med potniki, ki so ostali na počivališču, je bila tudi 27-letna Paula, kadrovska delavka iz Mitte. "Avtobus je bil poln. Večina jih je, tako kot jaz, želela iti na koncert Taylor Swift," je povedala za nemške medije.

Med njimi je bila tudi 56-letna Nataljia Mannigel, pisarniška uslužbenka iz Charlottenburga. Bila je na poti k bratu v Varšavo. "Ko sem se vrnila, avtobusa ni bilo, v njem pa je ostala vsa moja prtljaga," je dejala.

"Avtobus ni ustavil za več kot pet minut. Čez nekaj minut sem se vrnila, voznik pa je že odpeljal naprej," je še dejala Paula in dodala: "Na avtobusu so bile vse moje stvari: prenosni računalnik, osebni dokumenti in oblačila."

Poklicali so službo za pomoč strankam

Pozabljeni potniki so poklicali službo za pomoč strankam. "Niso nam bili v pomoč in so predlagali, naj gremo na naslednjo avtobusno postajo, ki je od počivališča oddaljena 80 kilometrov," je povedala Nataljia Mannigel.

Mannigelovi je uspelo prepričati voznika kombija, da jo je s štirimi drugimi ženskami odpeljal v Varšavo. Preostalih osem potnikov pa je štopalo.

"Na cilj smo prispeli šest minut pred Flixbusom. Voznik avtobusa se je samo neumno nasmehnil in se ni opravičil," je nemškim medijem še povedala Mannigelova.

Flixbus po poročanju nemških medijev incidenta še ni komentiral.