V dveh prometnih nesrečah na Gorenjskem dva mrtva

Gorenjski policisti poročajo o dveh hujših prometnih nesrečah, ki sta se končali tragično. Obe sta se zgodili v zgodnjih jutranjih urah, prva na območju občine Žiri, kjer je umrla ena oseba, druga pa v občini Jesenice, kjer je prav tako umrla ena oseba, še tri pa so bile huje in štiri lažje poškodovane, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Druga nesreča se je zgodila, ko je okoli 5.30 po doslej zbranih podatkih 25-letni voznik, državljan Slovenije, vozil avtomobil iz smeri centra Jesenic proti Hrušici in zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal desno na pločnik, nato pa trčil v betonski zid, od koder je avto odbilo v avtomobil drugega voznika, ki je takrat v semaforiziranem križišču stal pred rdečo lučjo na semaforju in čakal za nadaljevanje poti proti centru Jesenic.

Sopotnik, državljan BiH, je umrl

Avtomobil povzročitelja se je po sunkovitem trku prevrnil čez v križišču stoječega in je pristal na drugi strani na strehi. Voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola (0,41 mg/l), je bil lažje poškodovan. Njegov 23-letni sopotnik, državljan Bosne in Hercegovine, pa je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl.

V avtomobilu so bili še trije sopotniki, vsi državljani BiH. Mladoletnika in 26-letnika so hudo poškodovana prepeljali v jeseniško bolnišnico, 19-letnika pa prav tako s hudimi poškodbami s helikopterjem v ljubljanski klinični center.

V drugem avtomobilu, v katerega je torej odbilo omenjeno peterico, so bile tri osebe, poleg voznika še dva mlajša potnika. Vsi trije so bili lažje poškodovani in so jih odpeljali v jeseniško bolnišnico. Na kraju nesreče so poškodovanim pomagali tako reševalci oziroma zdravstveno osebje kot gasilci, ki so med drugim s tehničnim posegom pomagali reševati osebe iz povzročiteljevega avtomobila. Na kraj sta prišla dežurni državni tožilec in preiskovalni sodnik.

Policisti preiskujejo nesrečo

Policisti so kraj nesreče zavarovali, poteka ogled kraja in intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. Vodijo tudi postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavij zoper varnost javnega prometa. Cesta bo na kraju prometne nesreče v času ogleda zaprta. Obvoz je urejen, še sporočajo policisti.

Škofjeloški policisti pa so bili danes nekaj pred 5. uro zjutraj obveščeni o hujši prometni nesreči na območju občine Žiri, v kateri je bil po prvih zbranih podatkih udeležen en avtomobil. V prometni nesreči je torej umrla ena oseba.

Policisti so kraj nesreče zavarovali, opravljajo ogled in intenzivno zbirajo obvestila o vseh okoliščinah prometne nesreče.

Tokratni konec tedna je torej postregel s črno statistiko, že v soboto se je namreč med krajema Selce in Petelinje pri Pivki zgodila prometna nesreča, v kateri sta umrli dve 65-letnici, obe z območja Škofje Loke, še tri osebe pa so se huje poškodovale, med njimi otrok. Vse so odpeljali v ljubljanski klinični center.