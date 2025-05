Mladi slovenski nogometaš Erik Kojzek je imenitno sezono 2024/25, v kateri je v dresu Wolfsbergerja dosegel kar 10 zadetkov, kronal s prvo lovoriko v članski karieri. 19-letni Korošec je pomagal svojemu klubu do pokalne lovorike. Wolfsberger je v finalu v Celovcu z 1:0 ugnal Hartberg in postal prvič v zgodovini kluba pokalni zmagovalec, koroški najstnik pa je odigral 29 minut. Kojzek si je s tem zagotovil tudi evropsko vozovnico.

Erik Kojzek je osvojil svojo prvo lovoriko v članskem nogometu. Foto: Instagram V Sloveniji se bosta za pokalno lovoriko 14. maja v finalu v Stožicah spopadla Celje in Koper, v Avstriji pa se je o zmagovalcu pokalnega tekmovanja odločalo že v začetku meseca. Wolfsberger se je vpisal v zgodovino, saj je prvič osvojil pokalno lovoriko. Tretjeuvrščeni klub avstrijskega prvenstva je v finalu pokala pred 20.500 gledalci v Celovcu premagal Hartberg (1:0), za zmagovalce pa je 29 minut odigral tudi Erik Kojzek. 19-letni slovenski napadalec je v tej sezoni opozoril nase s kar desetimi zadetki. Osem jih je prispeval v avstrijskem prvenstvu, dva pa v pokalu, kjer je Wolfsberger osvojil tako lovoriko kot tudi evropsko vozovnico.

Svetlolasi Korošec, ki nastopa za slovensko izbrano vrsto do 19 let in ima z Wolfsbergerjem sklenjeno pogodbo do leta 2027, bo lahko tako že poleti debitiral na evropskih tekmah. Pri poražencih je odigral slovenski legionar Benjamin Markuš celotno tekmo, zmagoviti zadetek pa je v 77. minuti, kmalu po vstopu v igro, dosegel Angelo Gattermayer.

Od Šeška do Kojzeka

Tomi Horvat je lani odločil zmagovalca v finalu pokala. Foto: Reuters Kojzek nadaljuje izjemen niz slovenskih legionarjev. Že štirikrat zapored so namreč lovoriko avstrijskega pokalnega zmagovalca osvajali tudi slovenski nogometaši.

Letos je bil uspešen mladi Korošec, lani in predlani sta bila s Sturmom najboljša Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, slednji je leta 2024 v finalu v Celovcu proti dunajskemu Rapidu dosegel tudi zmagoviti zadetek za 2:1, leta 2022 pa je Red Bull Salzburg nadigral Ried s 3:0, končni rezultat pa je prispeval takrat komaj 18-letni dragulj slovenskega nogometa Benjamin Šeško. Tako sta v zadnjih sezonah do pokalne lovorike v Avstriji prišla še kot najstnika kar dva Slovenca.