Kdo je najboljši v Sloveniji? Glasujte in si v živo oglejte finale lige prvakov!

Pod okriljem sindikata SPINS poteka izbor za najboljšo enajsterico nogometašev 1. SNL (SPINS XI), za najboljšega nogometaša 1. SNL in najboljšega trenerja 1. SNL v sezoni 2021/2022 Prve lige Telemach. Če se boste udeležili glasovanja na https://spins11.si , boste sodelovali v žrebu z zelo mikavno nagrado, vstopnicama za ogled finala lige prvakov med Liverpoolom in PSG v Parizu!

Lani sta v izboru SPINS XI največ glasov zbrala Senijad Ibričić (naj igralec) in Dejan Djuranović (naj trener), ki še vedno sodelujeta pri Domžalah. Nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine bo na zelenicah vztrajal le še do konca sezone, nato pa se v domžalskem klubu lotil novih izzivov v drugačni vlogi. Kdo ga bo nasledil na seznamu najboljšega igralca sezone, kdo pa bo postal najboljši trener?

O tem lahko odločate tudi vi, saj lahko v izboru poleg nogometašev, članov sindikata SPINS, Zveze nogometnih trenerjev Slovenije (glasuje več kot 800 trenerjev z UEFA A, PRO in UEFA PRO stopnjo trenerske usposobljenosti) in novinarjev sodelujejo prav vsi nogometni navdušenci. Za njih je sindikat SPINS pripravil enkratno presenečenje, saj bo izmed sodelujočih glasov javnosti izžrebal nagrajenca, ki bo prejel dve vstopnici za ogled finala lige prvakov med Liverpoolom in Realom, ki bo 28. maja v Parizu.

Foto: SPINS

Nogometaši, trenerji, novinarji in javnost

Izbor najboljšega nogometaša v Sloveniji s strani članov sindikata SPINS je prvič potekal leta 2004, naslednje leto pa so po vzoru svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPRO izbirali tudi najboljšo enajsterico sezone, kar se je ohranilo vse do danes. V izborih sindikata SPINS je vedno največjo težo predstavljalo mnenje in glas nogometašev, ki sposobnosti svojih kolegov vsak prvenstveni krog preverjajo neposredno na igriščih, enako pa velja tudi za trenerje.

Kdo bo na seznamu najboljšega igralca 1. SNL nasledil Senijada Ibričića? Foto: SPINS

Preko aplikacije SPINS XI posameznik izbira nogometaše in trenerje, ki so po njegovem mnenju v glasovalnem obdobju, na igrišču in ob njem, pokazali največ. Aplikacija po novem omogoča primerjavo med nogometaši, ob upoštevanju 42 različnih statističnih kazalcev iz baze podjetja InStat, ki jo za analize sposobnosti igralcev in igralnih sistemov uporablja velika večina nogometnih strokovnjakov v Sloveniji in tujini.

V obdobju glasovanja lahko posameznik na https://spins11.si svoj glas odda vsak dan, ostale skupine glasovalcev pa le enkrat preko posebne povezave, ki jo prejmejo po elektronski pošti oziroma v obliki sms sporočila. V sklopu aplikacije je prav tako možno neposredno spremljanje rezultatov glasovanja za najboljšo enajsterico in sicer po posameznih skupinah glasovalcev, ki oddajo svoj glas.