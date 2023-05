Maribor sporočil Dinamu: Želite Vipotnika? Potem morate pohiteti!

V ponedeljek je bil v močni konkurenci okronan za najboljšega nogometaša Prve lige Telemach in prejel nagrado za najboljšega igralca SPINS XI, le dan pozneje pa bi lahko bilo konec vseh namigovanj glede tega, kje bo nadaljeval kariero. 21-letni Žan Vipotnik je v tej sezoni najbolj vroč slovenski napadalec. Ne le, da je v prvi ligi dosegel že okroglih 20 zadetkov in se mu nasmiha naslov najboljšega strelca, svojo izjemno formo je pokazal tudi ob nastopih za državno reprezentanco. V Kazahstanu je po prvem dotiku na tekmi dosegel zlata vreden zadetek za zmago, proti San Marinu je prispeval "podajo" za avtogol gostov.

Bo mladi Konjičan slovenske zelenice kmalu zamenjal za hrvaške? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Njegove predstave pozorno spremljajo tudi ogledniki tujih klubov. Med njimi se že dalj časa zelo resno poroča o zanimanju zagrebškega Dinama. Serijski hrvaški prvak tesno sodeluje z Mariborom, ne nazadnje je lani vodenje vijolic prevzel nekdanji trener Dinama Damir Krznar, iz Zagreba pa se je v mesto ob Dravi preselil Marko Tolić, najboljši podajalec 1. SNL, a tudi največji "osmoljenec" poraza Maribora v finalu pokala. Modri, za katere je v preteklosti igralo veliko slovenskih legionarjev, kot zadnji se je uspešno dokazoval reprezentant Petar Stojanović, so se tako ogreli za Vipotnika, športni direktor Maribora Marko Šuler pa je v javnosti večkrat poudaril, da bi njegova prodaja lahko postavila nov klubski rekord. Omenjal se je velik zaslužek, večji od treh milijonov evrov.

Maribor rok Zagrebčanom podaljšal za en dan

Žan Vipotnik je letos debitiral v dresu slovenske izbrane vrste. Foto: Grega Valančič/Sportida Sezone bo kmalu konec, Maribor bo konec tedna odigral zadnjo tekmo in gostil Bravo, nato pa bi lahko postalo jasno, kje bo kariero nadaljeval Vipotnik. Če bo to Dinamo, bi se lahko izvedelo še toliko prej, saj mora zagrebški klub, ki se ponaša z najboljšimi rezultati in zgledno organizacijo kluba v tem delu Evrope, odločitev sprejeti še danes.

Tako poroča hrvaški Index in dodaja: "Zgodba o tem, ali bo Žan Vipotnik prestopil k Dinamu, se bo končala ta teden, končna odločitev pa mora biti sprejeta danes. Kot smo izvedeli, Slovenci ne nameravajo čakati predolgo. Od hrvaškega prvaka so zahtevali, naj se izreče do ponedeljka. Ker se Dinamo včeraj ni javil, je Maribor podaljšal rok še za en dan. Do torka," so zapisali pri hrvaškem portalu in dodali, da se Maribor ne obnaša bahato, ampak to dela zato, ker se za Vipotnika zanimajo še številni drugi klubi.

Bodo navijači Dinama, ki je v tej sezoni zlahka ubranil naslov hrvaškega prvaka, v prihodnji sezoni stiskali pesti tudi za mladega Štajerca? Foto: Reuters

Zagrebški Dinamo ima zaradi dobrih odnosov z vijolicami možnost prvega izbora, zaradi tega je Maribor nekoliko zmanjšal in prilagodil zahtevani znesek. "Slovenci bi sprejeli ponudbo med tremi milijoni ter tremi milijoni in pol evrov, a so naleteli na težavo, saj Dinamo ni poslal nobene ponudbe." Dodali so, da se je Maribor še prejšnji mesec zahvalil dvema snubcema. Za prvega strelca 1. SNL sta se zanimala Real Salt Lake, ameriški klub v ligi MLS, in eden izmed ruskih klubov. Za 21-letnega Konjičana sta bila pripravljena odšteti več kot štiri milijone evrov, kar bi bil nov rekord NK Maribor glede prodaje igralca, a jima mariborski klub ni šel naproti.

Kluba iz Francije in Portugalske bi morala plačati še več

V soboto ga čaka zadnja tekma sezone, v Ljudski vrt prihaja Bravo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Za Vipotnika, kateremu bi lahko Dinamo po poročanju Indexa ponudil letno plačo med 250 in 300 tisoč evri, naj bi zanimanje pokazali tudi nekateri nemški klubi, v tem trenutku pa največjo konkurenco Dinamu predstavljata kluba iz Francije in Portugalske, ki pa bi morala v nasprotju z Zagrebčani seči globlje v žep. Pogodba bi vključevala tudi izdatne bonuse in določen odstotek od naslednjega prestopa Vipotnika.

Če Zagrebčane še zanima prihod najboljšega igralca 1. SNL, bodo morali svojo odločitev športnemu direktorju Šulerju sporočiti še danes. Le dan po tem, ko je bil Vipotnik na slavnostni prireditvi v Ljubljani okronan za najboljšega igralca sezone 2022/23.