Evrogol Korošca v mreži Hajduka, Bravo zmagal na krilih novincev

Nogometni petek so zaznamovale številne pripravljalne tekme klubov 1. SNL. Domžalčani so v zadnjem nastopu pred evropsko premiero remizirali z drugoligašem iz Dekanov (1:1), Mura je bila boljša od drugoligaša Bistrice (3:1), Koper je naletel na premočnega tekmeca iz Hrvaške in proti Rijeki izgubil z 0:3, Radomlje so tudi po zaslugi evrogola Korošca Nina Kukovca namučile splitski Hajduk (1:1), s katerim tesno sodelujejo, Bravo pa je pozdravil prvo poletno zmago in z 2:0 ugnal MTK iz Budimpešte.

Izmed slovenskih klubov, ki bodo letos zaigrali v Evropi, je bil v petek dejaven NK Domžale. Rožmanova četa je v Lukovici remizirala z Jadranom iz Dekanov, ki so v 69. minuti prek Roya Rudonje, sina nekdanjega slovenskega reprezentanta Mladena Rudonje, povedli z 1:0, nato pa je za izenačenje v 80. minuti poskrbel Gašper Černe, poleg vratarja Dennyja Tiganja edini nogometaš Domžal, ki je odigral vso tekmo. Trener Simon Rožman je pred evropsko uverturo spočil kar nekaj prvokategornikov.

Na zadnji pripravljalni tekmi brez zmagovalca. V Lukovici je mrežo tekmeca zatresel Gašper Černe (80’).



Domžale 1-1 Jadran Dekani pic.twitter.com/7Ctcy7gfPu — NK Domžale (@NKDomzale) July 7, 2023

Nogometaši Mure so v Radencih premagali drugoligaša iz Slovenske Bistrice. Črno-beli, ki so pod vodstvom Dejana Grabića zaigrali v pomlajeni zasedbi, so zmagali s 3:1. V prvem polčasu sta za slovenskega prvaka iz leta 2021 zadela Anej Jelovica in Lazar Zličić, ki je navdušil z zadetkom po fantastičnem strelu s 30 metrov, pred tem pa tudi prispeval asistenco za zadetek Jelovice, v drugem delu pa je končni rezultat v 74. minuti postavil povratnik Dardan Shabanhaxkaj, ki je tako dosegel prvi zadetek, odkar se je po poškodbi vrnil na zelenice. Za Muro je debitiral zadnji poletni novinec Emir Saitoski, v soboto pa Grabićeve varovance, takrat bodo zaigrali v najmočnejši zasedbi, čaka srečanje z graškim Gakom.

Koprčani so v Kranjski Gori naleteli na premočnega tekmeca. Rijeka, ki jo vodi nekdanji strateg Maribora Sergej Jakirović, za njo pa nastopa občasni slovenski reprezentant Dejan Petrović, je bila boljša s kar 3:0. Kanarčki so zapravili kar nekaj zrelih priložnosti za vsaj častni zadetek. Najbližje mu je bil poletni novinec Enej Marsetič, ki je v 85. minuti zatresel okvir vrat.

Mlinarji remizirali proti Hajduku

Trener Radomljanov Oliver Bogatinov je popeljal mlinarje do neodločenega rezultata proti hrvaškemu velikanu. Foto: Vid Ponikvar Radomljani so se v domžalskem Športnem parku pomerili s partnerskim klubom Hajdukom. Splitčani niso zaigrali z najmočnejšo zasedbo, ki jo v soboto čaka dvoboj s turškim Trabzonsporjem, a so vseeno sestavili neugodno enajsterico, v kateri sta izstopala prvi zvezdnik Marko Livaja in mladi branilec Luka Vušković, za katerega naj bi PSG ponujal več kot deset milijonov evrov.

V prvem polčasu ni bilo zadetkov, za Radomlje je najlepšo priložnost zapravil Ivan Krolo, posojeni nogometaš Hajduka na delu v Sloveniji, nato pa je na začetku drugega dela zablestel Nino Kukovec. Korošec je v izjemni strelski formi, zadel je že tretjič zapored, tokrat je zatresel mrežo z vrhunskim udarcem iz prve po predložku s kota. Gostje so izenačili v 61. minuti prek Filipa Čuića, ki je še v prejšnji sezoni nastopal za Radomlje.

2️⃣ 2 gola in zaklenjena mreža za zmago na drugem pripravljalnem preizkusu! 👏



▶️ Bravo - MTK Budapest 2:0 (Stanković, Poplatnik)



foto/ Rok Cizelj#MiSmoBravo pic.twitter.com/dgXnskJmXH — NK Bravo (@NKBravo) July 7, 2023

Za edino petkovo zmago slovenskega prvoligaša brez prejetega zadetka je poskrbel Bravo. V Kranjski Gori je z 2:0 ugnal MTK iz Budimpešte, zadela pa sta poletna novinca, Jakoslav Stanković in Matej Poplatnik. Izbranci Aleša Arnola, ki so z igranjem pripravljalnih tekem začeli najpozneje izmed članov 1. SNL, proti koncu meseca, že med prvenstveno sezono pa jih čaka še odmevna pripravljalna tekma z rimskim Laziom (26. julija v Auronzu), so tako vknjižili prvo poletno zmago.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 6. Olimpija : Radomlje (Slo/1) 3:2 Florucz, Maksimović, Stojanovski 24. 6. Olimpija : TWL Elektra (Avt/3) 4:0 Karamatić, Jakupović, Bristrić, Posavec 27. 6. Olimpija : Slovan Bratislava (Slk/1) 1:2 Florucz 2. 7. Olimpija : Hajduk Split (Hrv/1) 1:0 Ne. Motika 5. 7. Olimpija : Primorje (Slo/2) 4:2 Posavec 2, Bristrić, Ne. Motika 5. 7. Olimpija : Rudar Velenje (Slo/2) 4:1 Nukić 2, Rui Pedro, Jakupović

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 6. Celje : Universitatea Cluj (Rom/1) 1:1 Bizjak 17. 6. Celje : Rudar Trbovlje (Slo/4) 12:0 Ikwuemesi 2, Popović 2, Bajde, Vuklišević, Bizjak, Špeljak, Džumhur, Bobičanec, Matko, Mačak 22. 6. Celje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:0 Špeljak 26. 6. Celje : Makedonija GjP (SMk/1) 2:1 Bobičanec, Matko 2. 7. Celje : Slaven Belupo (Hrv/1) 2:2 Matko 2 6. 7. Celje : TSC Bačka Topola (Srb/1) 1:2 Bobičanec 12. 7. Celje – MTK Budimpešta (Mad/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 19. 6. Limbuš-Pekre (Slo/4) : Maribor 0:5 Jakupović 3, Mitrović, Skuka 23. 6. Maribor : Makedonija GjP (SMk/1) 3:1 Banić, Soudani, Milec 26. 6. Maribor : CSKA Sofija (Bol/1) 1:1 Soudani 2. 7. Maribor : Otelul Galati (Rom/1) 0:0 / 4. 7. Maribor : Slaven Belipo (Hrv/1) 2:0 Pihler, Skuka 6. 7. Maribor : Varaždin (Hrv/1) 6:2 Jakupović 3, Banić 2, Urada

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Domžale 2:0 / 24. 6. ŠD Leskovec (Slo/4) : Domžale 0:11 Kovačević in Šturm 2, Husmani, Hasanbegović, Černe, Markuš, Krstovski, Topalović, avtogol 28. 6. Domžale : Rijeka (Hrv/1) 1:0 Hasanbegović 30. 6. Domžale : Varaždin (Hrv/1) 2:3 Topalović, Duranović 7. 7. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 1:1 Černe

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 21. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:0 Kasalo 28. 6. Beltinci (Slo/2) : Mura 2:3 Petković 2, Dobrovoljc 1. 7. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 0:3 / 7. 7. Mura : Bistrica (Slo/2) 3:1 Jelovica, Zličić, Shabanhaxhaj 8. 7. Mura – GAK Gradec (Avt/2) 13. 7. Mura – Al Tai (Sav/1) 14. 7. Mura – Vojvodina (Srb/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 24. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Koper 0:2 Barišić, Mulahusejnović 29. 6. Koper : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2:2 Krajinović, Kočar 2. 7. Koper : Istra 1961 (Hrv/1) 2:4 Nkada, Kebba Suso 7. 7. Rijeka (Hrv/1) : Koper 3:0 / 10. 7. Koper - Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Koper - Istra 1961 (Hrv/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Olimpija (Slo/1) 2:3 Štorman, Nadarević 24. 6. Radomlje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:4 Jerin 28. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Radomlje 0:3 Malenšek 2, Vrhovac 29. 6. Radomlje : Makedonija GjP (SMk/1) 3:3 Kukovec 2, Malenšek 3. 7. Radomlje : Mornar Bar (ČG/1) 5:2 Davidović in Kukovec 2, Malenšek 7. 7. Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:1 Kukovec 15. 7. Radomlje – Budafoki (Mad/2) 16. 7. Primorje (Slo/2) - Radomlje

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 1. 7. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 7. 7. Bravo : MTK Budimpešta (Mad/1) 2:0 Stanković, Poplatnik 11. 7. Bravo – Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Bravo – Budafoki (Mad/2)

Rogaška

Datum Tekma Strelci za Rogaško 19. 6. Rogaška : Ferencvaroš (Mad/1) 0:0 / 26. 6. Rogaška : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 30. 6. Rogaška : Panathinaikos (Grč/1) 1:3 Zdunić 4. 7. Dravinja (Slo/2) : Rogaška 2:5 Haljeta, Marcius, Gradišar, Pavlović, Thallison 8. 7. Rogaška – Istra 1961 (Hrv/1) 15. 7. Rijeka (Hrv/1) – Rogaška

