Olimpija in Celje? Kaznuje te lahko vsak, svari trener Maribora.

Trener Maribora Damir Krznar pred začetkom prve lige opozarja na izenačenost tekmovanja: "Niti na eni tekmi ali treningu se ne smeš sprostiti, ker kazen takoj pride." Ne bosta nevarna samo Olimpija in Celje, pravi. Obenem vijolice igrajo še v Evropi. Naslednji nasprotnik v kvalifikacijah za konferenčno ligo je Differdange. "Z dobro izbiro taktike in kadra verjamem, da lahko premagamo tudi to stopničko."

Malteško Birkirkaro so premagali s skupnim izidom dveh tekem s 3:2. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nogometaši Maribora so se v četrtek po preobratu prebili v drugi krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Malteško Birkirkaro so premagali s skupnim izidom 3:2. Bilo je mnogo težje, kot so si mislili strastni štajerski navijači. "Iz izkušenj lahko povem, da so prvi krogi, prve tekme vedno najtežje. Maltežani so obenem poskrbeli, da nam je bilo še težje − z izbiro termina tekme in podlage, na kateri smo igrali. Pa tudi oni so bili zelo dobri, vsaka čast jim, spoštovanje. A nam je koristilo to, da imamo dovolj kakovosti in smo fizično dobro pripravljeni, tako da smo lahko proti koncu tekme igrali bolje in bolje. Oni so padali, mi pa smo rastli. Naša prednost je bila tudi dolžina klopi. Z nekaj sreče smo napredovali, kar je v tem trenutku tudi najbolj pomembno," je trener Damir Krznar povedal v pogovoru za Planet TV in Siol Sportal na petkovem druženju vseh desetih trenerjev slovenskih prvoligaških klubov. Ta konec tedna se namreč začenja 33. sezona prve slovenske nogometne lige.

Za najtrofejnejši slovenski klub − so 16-kratni državni prvaki − seveda šteje samo boj za lovorike. V prejšnji sezoni so končali na tretjem mestu, tudi za Celjem, ki pa je zdaj morda celo prvi favorit, saj je v svoje vrste zvabil dva od ključnih tvorcev Olimpijine dvojne krone, trenerja Alberta Riere in vezista Maria Kvesića. Očitno se nam obeta vsaj troboj za prvaka. "Ne bi zanemaril četrte ali pete ekipe. V vsaki ligi se zgodi kakšno presenečenje, ko pride ekipa v formo in to potem traja in traja. Vsekakor ne bo lahko," pred začetkom prvoligaškega plesa opozarja hrvaški strateg na klopi vijolic.

O Celju: Z novim trenerjem bodo gotovo videti zelo dobro

Krznar opozarja na Celje, tudi zaradi novega trenerja Riere. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Celje je zelo dobro moštvo, dobro sestavljeno, z veliko individualne kakovosti. Z novim trenerjem bodo gotovo videti zelo dobro. Olimpija je tradicionalno močna, zdaj vstopa v sezono kot ekipa, ki je bila v prejšnji sezoni daleč najbolj prepričljiva. Vendar pravim, da se bo še kdo pojavil. Mura, Koper sta vedno težka nasprotnika. Veseli me, da je slovenska liga relativno izenačena, da lahko vsak premaga vsakogar. To od vsakega zahteva najbolje. Niti na eni tekmi ali treningu se ne smeš sprostiti, ker kazen takoj pride." Prvi nasprotnik Maribora bodo Radomlje, ki jih vodi Oliver Bogatinov, nekdanji športni direktor Maribora.

O Luksemburžanih: Verjamem, da lahko premagamo to stopničko

Damir Krznar Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Po tekmi, ki se začne v nedeljo ob 17.30, pa bodo Mariborčani vse misli usmerili v drugi predkrog konferenčne lige. Igrali bodo proti luksemburški ekipi Differdange. "Še en nasprotnik, ki ga moramo spoštovati. Ne bom rekel za koliko odstotkov, a je boljši, kot so Maltežani. Verjamemo, da so ekipa, ki jo lahko premagamo. Bomo pa morali dati svoj maksimum. Najprej sicer razmišljamo o Radomljah, a malo tudi o tej tekmi. Potrebna bo rotacija, da bomo v četrtek konkurenčni. Čaka nas še eno potovanje. Z dobro izbiro taktike in kadra verjamem, da lahko premagamo tudi to stopničko," je v stopnjevanje forme vijoličastih prepričan trener Krznar.