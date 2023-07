Nafta ostaja na vrhu, v nedeljo se je zmage razveselil Tolmin

Rogaška in Aluminij, drugoligaški prvak in podprvak, sta se preselila v prvo slovensko nogometno ligo. Zdaj se je začel nov boj za drugoligaškega prvaka. In so s kakšno tekmo prvega kroga v petek zvečer. Nafta je Krko premagala s 4:2. Lendavčani so po prvem krogu na vrhu razpredelnice. V nedeljo je sladkost zmage izkusil Tolmin, ki je bil boljši od Fužinarja.

Nafta in Krka sta med favoriti nove sezone druge slovenske nogometne lige. V Lendavi je bil dramatičen uvodni večer sezone. Videli smo kar šest golov, od tega sta dva padla v sodnikovem dodatku, zmagovalca sicer nista spremenila. Nafta je Krko premagala s 4:2.

Grosuplje so v soboto na domači zelenici z 1:0 odpravile Gorico, ki jo vodi Miran Srebrnič, Dravinja je z enakim izidom slavila v Dekanih, Tabor in Triglav sta se razšla z 2:2, čeprav so imeli Gorenjci dva izključena igralca, Bilje pa so s 3:2 premagale Ilirijo. Dva gola je k zmagi prispeval Ricard Fernandez Betriu, 24-letni nogometaš iz Andore.

Dve nedeljski tekmi sta se končali neodločeno, Rudar Velenje in Kety Emmi&Impol Bistrica sta se razšla z 0:0, Beltinci Klima Tratnjek in Primorje Emundia pa z 1:1. Zmago so dosegli nogometaši Tolmina, ki so z 1:0 premagali ekipo ravenskega Fužinarja.

Tako kot v zadnjih šestih sezonah med drugoligaško druščino igra 16 klubov.

Druga liga, 1. krog:

Petek, 28. julij

Sobota, 29. julij

Nedelja, 30. julij

Lestvica: