Mojstrovina Zahovića, ki je očarala Poljake

Luka Zahović je v nedeljo popeljal Pogon do preobrata (2:1) z zadetkom in podajo. Foto: Guliverimage

Slovenski nogometni reprezentant Luka Zahović je vstopil v novo sezono zelo uspešno. S Pogonom niza zmage tako na Poljskem kot tudi v Evropi, v nedeljo pa se je izkazal pred domačimi gledalci v Szczecinu. Svoji ekipi je do preobrata nad Widzewom iz Lodža (2:1) pomagal z zadetkom in podajo. Njegov gol je tako izstopal, da kandidira za najlepšega na tekmah 2. kroga. V nedeljo se je med strelce na Poljskem vpisal tudi Zahovićev nekdanji soigralec pri Mariboru Damjan Bohar, ki je dosegel zmagoviti zadetek Zaglebieja (2:1) proti Slasku.

Nogometaši Pogona na začetku sezone razvajajo nogometaše z zmagoslavnim nizom. V domačem prvenstvu so zmagali dvakrat, odlično pa jim gre tudi v Evropi, kjer so se na prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v gosteh znesli nad Linfieldom (5:2). Razloge za zadovoljstvo ima tudi 27-letni Luka Zahović. Na Poljskem se dokazuje že četrto sezono zapored, na nedeljskem srečanju proti Widzewu pa se je izkazal s tistim, kar rad poudarja zlasti selektor Matjaž Kek. Ne gre le za njegovo dovršeno sposobnost doseganja zadetkov, ampak tudi igre v medprostoru, sodelovanju v akcijah in podajah.

Zadetek Luke Zahovića:

🇵🇱 GOAL! Pogoń Szczecin 1-1 Widzew Łódź



⚽️ Luka Zahovicpic.twitter.com/y7e25LFFGw — FootColic ⚽️ (@FootColic) July 30, 2023

Zahovićevim v nedeljo sprva ni kazalo dobro. Prvi polčas so proti tekmecu iz Lodza izgubili z 0:1, nato pa je prevzel stvari v svoje roke nekdanji kralj strelcev 1. SNL. Čeprav ne spada med višje napadalce, se je na začetku drugega polčasa še kako izkazal. Bil je najvišji v skoku, ob pravem času na pravem mestu in z zahtevnim udarcem z glavo je mojstrsko zatresel mrežo tekmeca. Izenačil je na 1:1 in dosegel strelski prvenec sezone, sicer pa že 26. v poljskem prvenstvu, vse skupaj pa je začinil še s popolnim preobratom, ko je 18 minut pozneje prispeval podajo za zmagoviti zadetek Pogona. Dosegel ga je Grk Efthymios Koulouris, navijači kluba iz Szczecina pa so se razveselili nadaljevanja stoodstotnega niza.

Zahovićev zadetek na Poljskem tako izstopa, da je bil izbran med tri kandidate za najlepši gol 2. kroga:

V nedeljo se je na poljskih zelenicah izkazal tudi njegov nekdanji soigralec pri Mariboru Damjan Bohar. Občasni slovenski reprezentant je odločil srečanje v Vroclavu v prid Zaglebeija. Slask je vodil z 1:0, nato pa so gostje iz Lubina poskrbeli za preobrat. Končni rezultat je v 57. minuti dosegel iznajdljivi Prekmurec.

Občasni slovenski reprezentant Damjan Bohar je na dvoboju v Vroclavu dosegel zmagoviti zadetek za Zaglebie Lubin. Foto: Reuters

Njegov klub ima tako podobno kot Zahovićev Pogon po dveh krogih maksimalnih šest točk, s tako popolnim dosežkom pa se lahko pohvali še vodilni Lech Poznan, za katerega nastopa slovenski reprezentant Miha Blažič, njegov soigralec je tudi nekdanji mladi as Maribora Dino Hotić.

Na Poljskem se dokazuje veliko slovenskih nogometnih legionarjev. V prvi ligi jih nastopa sedem. Poleg Zahovića, Boharja in Blažiča se dokazujejo še Erik Janža (Gornik Zabrze), Dušan Stojinović (Jagiellonia Bialystok), Blaž Kramer (Legia Varšava) in Rok Kidrič (Puszcza Niepolomice).