Vodilni mož Maribora ni skrival nezadovoljstva

Nogometaši Maribora so na prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij konferenčne lige proti luksemburškem Differnageju igrali neodločeno 1:1 (0:1). Od 25. minute pa do šeste sodniškega dodatka so zaostajali, nato pa je "vroči" Arnel Jakupović natančno izvedel prosti strel, izenačil in ekipo rešil iz zagate.

"Zadovoljen sem samo z rezultatom. Čeprav ne morem reči, da sem pričakoval drugačno tekmo. Čuti se, da se ekipa še išče, prisotna so določena nihanja z vzponi in padci v igri, kar je na začetku sezone še razumljivo. Seveda pa nisem pričakoval, da bo tako mlačno. S tem mislim na dvoboje, agresivnost, hitrost. Nadzorovali smo posest v nekaterih delih tekme, kar smo najmanj potrebovali, je spoznanje, da smo imeli težave v negativni tranziciji in nam je nasprotnik prevečkrat izpeljal protinapade. Izhodišče težav je bilo, da nismo šli dovolj agresivno nad njihovega napadalca, Castro je zadržal žogo in čakal, da se priključijo soigralci, pri tem pa nam ga ni uspelo onemogočati," je za klubsko spletno stran po tekmi dejal trener Maribora Damir Krznar.

Arnel Jakupović je v izdihljajih poskrbel za remi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Brezidejnost v fazi napada je bila povezana tudi z načinom igre tekmecev. Ko se ekipa brani 5-4, je težko najti ustrezno rešitev. Toda treba je vztrajati in poskušati, pri tem bolje rešiti katero od situacij. Repas je imel priložnost z glavo, imeli smo še nekaj udarcev, ki bi jih lahko bolje usmerili. Na takšnih tekmah moraš izkoristiti tudi take okoliščine, da bi lahko kaj pričakoval. K sreči se je zgodil ta srečen udarec v zadnji sekundi in to je tisto, kar nam daje upanje. Z 1:1 bo tekma v Mariboru vendarle drugačna. Verjamem, da nam bo ta gol veliko pomenil. Ali smo ga zaslužili ali ne, o tem pa lahko razpravljamo," je bil jasen Krznar, ki je zaradi bolezni zadnji trenutek ostal brez Luke Uskokovića.

Vroči Jakupović znova v polno

Mariborčani so se na podoben način reševali že v prvem krogu proti Birkirkari, tudi proti Maltežanom so se na prvi tekmi v Mariboru razšli z neodločenim izidom 1:1, na Malti celo do zadnjih minut zaostajali, a nato vendarle dosegli dva gola. Že petič na četrti tekmi Maribora se je tokrat med strelce vpisal Jakupović.

Luka Uskoković je manjkal zaradi bolezni. Foto: Vid Ponikvar

"Je v nizu, v strelski formi. Vsi na klopi smo verjeli, da lahko zadene, ko smo čakali na prosti strel. Ne bomo delali preplaha ob takem rezultatu. Pametni se učijo na napakah in ta tekma je imela veliko napak. Proti ekipi, ki vas agresivno napada, morate pokazati večjo moč v dvobojih. To nam je manjkalo in upam, da nas ne bo stalo. Vsaka ekipa v Evropi ima nekaj igalcev, ki lahko povzročijo težave. Toda potem ekipa mora prepoznati dva, tri posameznike in jih zapreti, ustaviti. Mi nismo našli rešitve proti Castru, fizično močnem napadalcu. Ni nam uspelo narediti prekrška in se vrniti v svoj blok. Prevečkrat mu je uspelo zadržati, odložiti žogo. Igralcem, ki so dobri ena na ena, moraš biti za hrbtom, ob tem pa imeti pomoč soigralca, da napade z nasprotne strani. Žal je bil edini, ki je to počel, Lorber," je še povedal Krznar. Maribor bo povratno tekmo odigral prihodnji četrtek v Ljudskem vrtu, še prej pa ga na domačem igrišču v nedeljo čaka boj za nove prvoligaške točke proti Aluminiju.

