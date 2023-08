Neverjetno, kako jo je sin v Evropi zagodel očetu

V sredo so bili na evropskih zelenicah najbolj razigrani nogometaši Köbenhavna. Danski prvaki so na stadionu Parken nadigrali stanovskega kolega z Islandije s teniškim rezultatom 6:3. Ker so bili od Breidablika uspešnejši tudi na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov v gosteh (2:0), so si z lahkoto priigrali dolgo evropsko jesen.

Islandski najstnik navdušil s tremi goli in asistenco

Trener Breidablika Oskar Hrafn Thorvaldsson je v sredo na Danskem doživel najhujši poraz v tej evropski sezoni. Foto: Guliverimage Povratno tekmo na Danskem je najbolj zaznamoval družinski obračun med Islandcema. V napadu Köbenhavna se namreč dokazuje 18-letni up Orri Steinn Oskarsson, trener islandskega prvaka Breidablik pa je njegov oče Oskar Hrafn Thorvaldsson, ki ga je pred leti vodil v domovini pri klubu Grotta. Usoda je hotela, da sta se sin in oče udarila neposredno v boju za vstopnico za tretji krog kvalifikacij za ligo prvakov, več razlogov za zadovoljstvo pa je imel nadarjeni najstnik.

Na prvi tekmi v Islandiji je v igro vstopil v 73. minuti, ko je bil že dosežen končni rezultat (2:0), na povratnem dvoboju pa ga je trener poslal v ogenj od prve minute. Najstnik je na stadionu Parken več kot upravičil njegovo zaupanje. Čeprav pred tem ni niti enkrat zatresel mreže na članskih tekmah Köbenhavna, se ni ustrašil izziva in bil v sredo izjemen. V polno je meril kar trikrat. Najprej je zadel ob koncu prvega polčasa, to je bil njegov strelski prvenec v dresu danskega velikana, nato pa v 47. in 56. minuti oplemenitil zbirko ter dosegel hat-trick. Na evropskem srečanju je prispeval tri zadetke in asistenco, blestel je tudi njegov soigralec Diogo Goncalves (zadetek in tri asistence), Köbenhavn, nekdanji klub Benjamina Verbiča, pa se je tako prepričljivo uvrstil v tretji krog, kjer ga čakata zahtevni preizkušnji proti praški Sparti.

Strelski prvenec Oskarssona v dresu Köbenhavna:

ORRI STEINN ÓSKARSSON 🇮🇸(2004) SCORES HIS FIRST EVER SENIOR HAT-TRICK WITH A GREAT SOLO GOAL!!!

3 GOALS AND AN ASSIST TODAY!!!

📽️ @Qureshi_Thatpic.twitter.com/Jxat0vIlef — Football Report (@FootballReprt) August 2, 2023

Mladi islandski napadalec, ki bo konec meseca dopolnil 19 let, se je tako znesel nad moštvom, ki ga vodi njegov oče. Breidablik je do dvobojev proti Köbenhavnu blestel v kvalifikacijah za ligo prvakov. Najprej je v predkvalifikacijah pometel s prvakoma San Marina (Tre Penne – 7:1) in Črne gore (Budućnost – 5:0), nato je bil v prvem krogu kvalifikacij še dvakrat boljši od irskega prvaka Shamrock Rovers (1:0 in 2:1). Ko pa so se izbranci Thorvaldssona namerili na danskega prvaka, je bilo zmagovitega niza konec. Tudi po zaslugi 18-letnega Oskarssona, ki jo je tako zagodel očetu, najbolj zaslužnem, da je vstopil v članski nogomet.

Pred leti sta skupaj sodelovala pri klubu Grotta, za katerega je Orri Steinn debitiral pri rosnih 13 letih in 354 dneh! Na prvi tekmi je v islandski tretji ligi 18. avgusta 2018 dvakrat zatresel mrežo Hötturja in stekel v objem očeta. Slabih pet let pozneje je opozoril nase v Evropi, njegov oče pa mu je lahko le ponosno zaploskal.

Kvalifikacije za ligo prvakov, pari 3. kroga: Olimpija (Slo) – Galatasaray (Tur)

Köbenhavn (Dan) – Sparta Praga (Češ)

KI Klaksvik (Fer) – Molde (Nor)

Rakow Czestochowa (Pol) – Aris Limassol (Cip)

Slovan Bratislava (Slk) – Maccabi Haifa (Izr)

AEK Atene (Grč) – Dinamo Zagreb (Hrv)

Braga (Por) – TSC Bačka Topola (Srb)

Glasgow Rangers (Ško) – Servette (Švi)

Panathinaikos (Grč) – Marseille (Fra)

PSV Eindhoven (Niz) – Sturm Gradec (Avt)