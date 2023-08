Messi obnorel Miami in znova blestel #video

Argentinski superzvezdnik Lionel Messi je za novo ekipo, ki se ji je uradno pridružil pretekli mesec, drugič začel tekmo in prvič odigral vseh 90 minut. Skupaj je že pri petih zadetkih v vsega 204 minutah na igrišču. Na debiju je v skupinskem delu tega tekmovanja proti Cruz Azulu zadel s prostega strela za zmago z 2:1, proti Atlanti pa je dosegel dva gola (4:0).

