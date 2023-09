Eden najbolj norih turnirjev, prišlo je tudi do streljanja

Teniško Odprto prvenstvo ZDA ima že zelo dolgo tradicijo, a mnogi so prepričani, da je bil leta 1977 najbolj nor in nenavaden turnir, saj so se na njem dogajale bizarne stvari. Prišlo je tudi do streljanja.

Poletje 1977 v New Yorku so nekateri poimenovali kar "noro poletje". Začelo se je s tako močnim neurjem, da je bilo mesto 15 ur brez električne energije. Posledica tega je bila cela vrsta ropov in nasilnih dejanj, ki so pretresli mesto. Policija je takrat aretirala okrog štiri tisoč ljudi, kar se v zgodovini tega mesta še ni zgodilo. Škoda naj bi nastala v višini 300 milijonov dolarjev.

Ta val norosti se je očitno nadaljeval tudi do konca poletja, natančneje do 31. avgusta, ko se je začelo OP ZDA. Takrat je prestižni teniški turnir še zadnjič potekal na pesku in na starem stadionu Forest Hills. Zbrali smo nekaj nenavadnih in bizarnih dogodkov s turnirja tistega leta.

John McEnroe je bil takrat star 18 let in tudi njega je skrbelo, kaj se dogaja na tribunah. Foto: Guliverimage

Gledalec je bil ustreljen v nogo, a dvoboj se je nadaljeval

V tretjem krogu turnirja sta se med seboj pomerila takrat komaj 18-letni John McEnroe in Eddie Dibbs. Zastrašujoče dejstvo je, da je bil med dvobojem eden izmed gledalcev ustreljen v nogo. Strelca nikoli niso našli, domnevajo pa, da je nekdo streljal izven stadiona. Dvoboj je bil prekinjen za šest minut, nato pa sta igralca nadaljevala z dvobojem. Takrat je bilo na stadionu približno sedem tisoč gledalcev, a le peščica jih je vedela, kaj se je pravzaprav dogajalo. Pozneje so izvedeli, da je bil ustreljen takrat 33-letni James Reilly, ki se po tistem nikoli ni želel izpostavljati javnosti. Danes se zdi nepredstavljivo, da so dvoboj v takšnih okoliščinah sploh nadaljevali.

John McEnroe je leta za tem pripovedoval, da je Eddie Dibbs takoj želel zapustiti igrišče, medtem ko je bil on sam nekoliko zaskrbljen nad dogajanjem na igrišču.

Renee Richards je bila kot Richard Raskind včasih povprečen teniški igralec. Pozneje je po spremembi spola igrala v ženski konkurenci. Foto: Gulliver/Getty Images

Moški, ki je igral v ženski konkurenci

Dobivala je grožnje s smrtjo, sovražili so jo … Zato, ker je želela postati ženska in ker je želela kot ženska igrati na teniških turnirjih. Govorimo o Renee Richards, ki je v osemdesetih letih spremenila spol in na sodišču iskala svojo pravico. Našla jo je, a kljub temu ji velikokrat ni bilo lahko. Renee Richards je bila kot Richard Raskind včasih povprečen teniški igralec. Leta 1977, malo pred začetkom OP ZDA, je takrat 42-letna Renee Richards dobila pravno bitko in je lahko nastopila v ženski konkurenci. To je na takratnem OP ZDA dvignilo veliko prahu, njena zgodba pa je bila na vseh naslovnicah največjih medijev.

Quien recuerda a Mike Fishbach y la Spaghetti Racquet en el USOpen 1977?? Foto crédito @TennisPublisher pic.twitter.com/CmILNXg5UX — Andres Gomez (@AndresGomezGogo) March 30, 2023

Neznanec, ki se je prikazal z nenavadnim loparjem

Za presenečenje in veliko zanimanje je na turnirju poskrbel Mike Fishbach. Ta je bil v tistem času uvrščen nad 200. mestom in se presenetljivo prebil skozi uvodna dva kroga. V dvoboju je legendarnemu Stanu Smithu prepustil le dve igri. Za presenečenje naj bi bil zaslužen tudi lopar z dvojno struno, ki so ga poimenovali "špagetni lopar" in ki je poskrbel za začudene poglede.

Zaradi loparja so se sestali tudi člani Mednarodne teniške zveze in ugotovili, da pravila ne določajo, kakšen lopar mora uporabljati igralec. Takratni vodja turnirja je dejal, da bi lahko igrali celo z metlo, če bi si to želeli. Magični lopar so mesec dni pozneje vendarle prepovedali.

Igralci še nikoli tako jezikavi

Pravijo, da do tega turnirja igralci še nikoli niso toliko jezikali. Izpostavili so se tudi tisti, ki so veljali za najmirnejše. Ena najbolj sočnih izjav je bila izjava Guillerma Vilasa, ki je dejal: "Če ne bi bil prepričan, da bom zmagal v Forest Hillsu, bi se že zdavnaj vrnil v Buenos Aires po dober argentinski zrezek!"

Direktor tekmovanja je za ljubi mir popustil gledalcem

Ko so organizatorji v četrtem krogu napovedali konec dnevnega dela, gledalci s tem nikakor niso bili zadovoljni. Na igrišče so letele pločevinke, sadje in vse, kar jim je prišlo pod roko. Dosegli so svoje. Direktor turnirja je popustil. Ne samo, da so se tekme takoj nadaljevale, ampak tisti dan ni nihče plačal za vstopnico za večerni del. V tem primeru bi lahko dejali, da ima stranka vedno prav.

Finale brez rokovanja

Tistega leta sta v finalu turnirja igrala Guillermo Vilas in Jimmy Connors. Finale je dobil prvi, ki je v zadnjem nizu Američanu zavezal kravato (6:0). Pri svoji četrti žogici za zmago je Argentinec nehal igrati takoj, ko je videl, da je žogica padla izven polja. Torej ni počakal, da je sodnik dal končno odločitev. Villas je odšel do mreže in zmagoslavno dvignil roke. V tistem so se na igrišče zgrnili navijači in Argentinca dvignili na ramena. Šele takrat je sodnik razglasil zmagovalce. Jimmyja Connorsa je ta gesta tako razjezila, da je takoj zapustil igrišče, na podelitvi lovorike pa je bil le Villas.

Protestniki proti apartheidu Foto: Guliverimage

Grožnja z bombo

Na zadnji dan turnirja, ko je bil na sporedu veliki finale, so bili pred vrati stadiona protestniki proti apartheidu, s katerimi se je moral soočiti afroameriški igralec Arthur Ashe. Prišlo je tudi do grožnje z bombo, zaradi katere so morali izprazniti garderobe. Tako se je končala zadnji izvedba odprtega prvenstva ZDA na stadionu Forest Hills.

Po tistem norem letu je prišlo do večjih sprememb

Po tem letu so se ameriški organizatorji odločili, da bodo turnir iz Forest Hillsa preselili v Flushing Meadows. Zadnji incidenti pa so gradnjo novega objekta še dodatno pospešili. Za gradnjo novih teniških kompleksov so takrat namenili deset milijonov dolarjev. Dela so bila končana le nekaj dni pred začetkom turnirja leta 1978, a so vseeno turnir izpeljali na novi lokaciji. Od takrat naprej se prestižni turnir vseskozi odvija na igriščih Flushing Meadows.

Od leta 1978 se turnir igra na trdi podlagi. Pred tem so tri leta igrali na pesku, še pred tem se je turnir ves čas odvijal na travi. Trda podlaga je tudi najbolj ustrezala ameriškim igralkam in igralcem. Dovolj že pove podatek, da sta prvih sedem let zmagovala Američana – John McEnroe in Jimmy Connors. Pozneje sta tam blestela še Pete Sampras in Andre Agassi. Zadnja ameriška zmaga pa je zdaj stara že 20 let. Leta 2003 je kot zadnji Američan slavil Andy Roddick.

Gradnja igrišča Louis Armstrong na novi lokaciji Foto: Guliverimage

Stara igrišča še vedno obratujejo

OP ZDA danes velja za enega najmodernejših turnirjev in malokdo se še spomni težav iz leta 1977. Kljub temu ima West Side Tennis Club pomembno mesto v zgodovini OP ZDA. Ta športni objekt deluje še danes. Za člane kluba pa imajo posebno pravilo. Vsi morajo biti oblečeni v belo opravo, tako kot v dobrih starih časih.

