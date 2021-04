Hude grožnje, ker je želela tekmovati kot ženska #video

Dobivala je grožnje s smrtjo, sovražili so jo … Zato, ker je želela postati ženska in ker je želela kot ženska igrati na teniških turnirjih. Govorimo o Renee Richards, ki si je v osemdesetih letih spremenila spol in na sodišču iskala svojo pravico. Našla jo je, a vseeno ji velikokrat ni bilo lahko.

Renee Richards se je leta 1934 rodila kot Richard Raskind. V najstniških letih je bil Richard zelo dober v ameriškem nogometu, bejzbolu, plavanju in tenisu. V bejzbolu je bil celo tako uspešen, da so ga v svoje vrste vabili New York Yankees. Na koncu se je odločil za tenis. Po končani srednji šoli je obiskoval univerzo Yale in bil celo kapetan tamkajšnje teniške ekipe. Že takrat se je rad oblačil v ženska oblačila, kar so v tistem času označevali za perverznost, transseksualnost pa je veljala za norost. Svetovni mediji so pograbili njeno zgodbo. Foto: Guliverimage

Njena zgodba je dvignila veliko prahu

Leta 1977, malo pred začetkom OP ZDA, je takrat 42-letna Renee Richards dobila pravno bitko in lahko nastopila v ženski konkurenci. To je takrat dvignilo veliko prahu, njena zgodba pa je bila na vseh naslovnicah največjih medijev.

"Nekateri so jo podpirali, medtem ko so bili nekateri proti njej," je za BBC razlagala Sue Barker, nekdanja tretja igralka sveta. Ta je v svoji karieri proti Renee Richards odigrala dva uradna dvoboja. Še danes se dobro spominja, kako so njeni nasprotnici na igrišču žvižgali in jo žalili. "Jaz sem bila ena tistih, ki so jo podpirali."

Večinoma so njeni želji nasprotovali ljudje, ki so postavljali teniška pravila. Ti so namreč menili, da bo imela Renee fizične prednosti pred svojimi nasprotnicami ter tako ogrožala takratne najboljše igralke svetovnega tenisa in sam šport.

Zdravniški poklic je kombinirala z Nošenje krila med sprehajanjem psa ji je omogočilo, da se je počutila še bolj naravno. Foto: Guliverimage

Po študiju na Yalu se je takrat še Richard Raskind izučil za oftalmologa in se specializiral za operacijo očesnih mišic. Svoj zdravniški poklic je kombiniral z amaterskim tenisom ter se v letih 1955 in 1957 celo uvrstil v drugi krog OP ZDA.

"Kot Richard sem imela lepo in polno življenje. Imela sem tudi drugo stran, ki se je v meni oglašala čedalje pogosteje," je za BBC leta 2015 razlagala Renee. Nošenje krila med sprehajanjem psa ji je omogočilo, da se je počutila še bolj naravno. Toda v tistih letih v ZDA to ni bilo dobro sprejeto. Vseeno je pri njej prevladala Renee, zato se je leta 1975 odločila za operacijo spremembe spola.

Renee Richards je svoje življenje in teniško pot začela kot Richard Raskind. Foto: Guliverimage

Njen namen je bil, da se bo preselila v Kalifornijo, kjer je ne bo nihče poznal in kjer bo lahko zaživela na novo. A ni trajalo dolgo. Njena identiteta je bila kmalu razkrita, ko je začela igrati na amaterskih turnirjih. Njena zgodba je prišla v medije, ameriška teniška zveza pa ji je prepovedala nastopati na turnirjih za ženske.

"Nikoli nisem imela namena igrati profesionalnega tenisa v ženski konkurenci. A ko so mi rekli, da ne smem igrati, se je spremenilo vse," je razkrila danes 86-letna Renee.

"Rekla sem jim: 'Ne morete mi govoriti, kaj lahko delam in česa ne.' Sem ženska, in če želim igrati kot ženska na OP ZDA, bom to tudi storila."

Da bi jo ustavili, so uvedli kromosomski test

Pri ameriški teniški zvezi (USTA) so se leta 1976 hitro odzvali in uvedli kromosomski test za igralke. Renee Richards ni opravila testa, zato tudi ni mogla nastopiti v kvalifikacijah OP ZDA. A to je ni odvrnilo od njene želje in pravice do igranja. Svojo pravico je iskala na sodišču.

Svojo pravico je iskala na sodišču in jo tudi našla. Foto: Guliverimage

Proti najboljšim odvetnikom je dosegla svojo pravico

Ameriška teniška zveza je imela najboljše odvetnike in celo vrsto prič proti njej, medtem ko je imel odvetnik Richardsove Michael Rosen le eno pričo, ki se je pozneje izkazala za ključno. To je bila Billie Jean King, ki se je že takrat borila za enakost spolov. Billie Jean King je v svoji izjavi zatrjevala, da Renee Richards nima nobene fizične premoči nad preostalimi igralkami. Sodnik je osem dni pozneje odločil v korist Renee in leta 1977 je dejansko tudi zaigrala na OP ZDA.

Za marsikoga je bil to takrat šok, saj tenis in tudi marsikateri drug šport tega še ni doživel. Ne samo, da so morale igralke opraviti kromosomske teste, vseskozi so dobivale vprašanja o udeležbi Renee Richards na OP ZDA. Tenis je bil razdeljen na dva dela. Nekateri so se bali, da bo Renee prevladovala na igrišču, na drugi strani pa so bili tisti, ki so jo podpirali in sočustvovali z njo.

"Bila sem odprta glede tega," je razlagala Barkerjeva, ki je večkrat trenirala z Richardsovo. "Toda tista razsodba je prestrašila veliko ljudi. Bali so se, da nas bo s svojo igro odpihnila z igrišča in da bo to spremenilo naš šport."

Utrinki z dvoboja na OP ZDA iz leta 1977

Kmalu so spoznali, da je bil strah odveč

A kmalu so ugotovili, da je bil strah odveč. Renee Richards je v prvem krogu OP ZDA igrala proti Virginii Wade, takrat aktualni zmagovalki Wimbledona. Britanska teniška igralka ni imela nobenih težav in na hitro opravila z Richardsovo, medtem ko je bila ta med dvojicami veliko bolj uspešna. V teh se je skupaj z Betty Ann Stuart prebila do finala. Na koncu sta ju premagali prvi nosilki turnirja Martina Navratilova in Betty Stove.

Po tistem se je tudi vzdušje v garderobi otoplilo. Igralke so spoznale, da jih Richardsova ne bo preveč ogrožala oziroma jim, kot je dejala sama, ne bo jemala denarja od turnirskih nagrad. Imela je premalo moči in dobrega gibanja, da bi lahko s prestola izrinila Evertovo in Navratilovo.

Renee Richards je nekaj časa uspešno sodelovala z Martino Navratilovo. Foto: Guliverimage

Pri 47 se je teniško upokojila in trenirala legendarno Navratilovo

Leta 1981 se je Richardsova pri 47 letih upokojila. Pozneje je trenirala Martino Navratilovo in ji pomagala do treh zmag na turnirjih za grand slam.

"To se ni razvilo v zgodbo, v kakršno so mnogi mislili, da se bo. Preprosto je bila del turneje. Zmagovala je, a tudi izgubljala dvoboje. To ni spremenilo igre, kot so nekateri napovedovali. Vseeno je dosegla tisto, kar si je želela, torej to, da je v profesionalnem tenisu igrala kot ženska in da so jo večinoma sprejeli," je še povedala Barkerjeva.

Večkrat ji ni bilo lahko, spravili so jo tudi v jok Tudi pozneje ji ni bilo lahko na igrišču. Foto: Gulliver/Getty Images

Čeprav je dosegla svoj cilj, je bila vseeno velikokrat deležna hudih obsodb. Na številnih turnirjih ni smela igrati. Med njimi sta bila tudi OP Francije in Wimbledon. To je pomenilo, da je večinoma igrala le na turnirjih v ZDA, pa še tam se je velikokrat počutila kot v cirkusu. Enkrat jo je občinstvo spravilo v jok.

Barkerjeva se je spomnila na njun dvoboj pred sedemtisočglavo množico, ko je velika večina ni dobro sprejela. "Bilo je prav grozljivo. Vpili in žvižgali so vsakič, ko je udarila žogico, in ji privoščili vsako napako."

Šlo je celo tako daleč, da so se organizatorji turnirja odločili za njun umik z igrišča. Ko sta se umaknili v sobo pod tribunami, je Richardsova bruhnila v jok. Večkrat pa je dobivala tudi grožnje. "Hudo mi je bilo zanjo. Dejala sem ji, da ji ni treba tega prenašati. Pozneje sva se vrnili na igrišče, a jasno je bilo, da ne razmišlja o tenisu. Mislim, da si je želela le oditi z igrišča. Vse, kar si je želela, je bilo, da bi igrala tenis," je pred leti dejala Barkerjeva, ki je občudovala njen pogum.

Renee danes živi umirjeno življenje. Foto: Gulliver/Getty Images

Bila je uspešna v zdravstvu, danes živi umirjeno življenje

Ko se je Renee Richards umaknila iz tenisa, se je vrnila v medicino. Preselila se je v New York ter tam postala direktorica oftalmologije in vodja klinike za očesne mišice v bolnišnici za oči, ušesa in grlo na Manhattnu. Še kot Richard Raskind se je leta 1970 poročil z manekenko Barbara Mole, s katero imata sina Nicholasa. Renee danes v New Yorku živi umirjeno življenje, stran od medijske pozornosti.