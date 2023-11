Samo še dve dirki, v boju za prvaka pa štirje dirkači

Še dve dirki do konca prvenstva formule 1. V boju za prvaka vodilnega Lewisa Hamiltona in drugega Fernanda Alonsa – za oba pravijo, da spadata med najboljše dirkače vseh časov – loči le 17 točk! Možnosti za prvo lovoriko imata še Lando Norris in Carlos Sainz. In potem se zbudimo! A sanjati je dovoljeno. Tako izenačena bi bila letošnja sezona formule 1, če ne bi bilo premočnega Red Bullovega dirkalnika RB19, ki je dobil 17 od dosedanjih 20 dirk.

Rekordno dolgo prvenstvo formule 1 2024 se zaključuje z dvema uličnima dirkama: 21. dirka leta bo VN Las Vegasa to soboto, zadnja, 22. pa VN Abu Dabija naslednjo nedeljo. Vrnitev formule 1 v ameriško igralniško meko oglašujejo kot največji dirkaški šov na svetu, a se mnogi bojijo, da vsaj dogajanje na stezi ne bo ponudilo toliko drame kot na klasičnih dirkališčih. Tudi Abu Dabi le redko navduši. Obenem sta obe letošnji prvenstvi že davno odločeni: Max Verstappen je tretjič zapored postal svetovni prvak, Red Bull Racing pa drugič zapored med konstruktorji.

Skupni seštevek pred VN Las Vegasa (20/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 524 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 258

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 226

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 198

5. Lando Norris (McLaren) 195

6. Carlos Sainz (Ferrari) 192

7. Charles Leclerc (Ferrari) 170

8. George Russell (Mercedes) 156

9. Oscar Paistri (McLaren) 87

10. Lance Stroll (Aston Martin) 63



1. Red Bull Honda 782 točk

2. Mercedes 382

3. Ferrari 362

4. McLaren Mercedes 282

5. Aston Martin Mercedes 261

6. Alpine Renault 108

Pa vendarle, kljub veliki premoči ekipe Red Bull (17 zmag na 20 dirkah) je sezona 2024 ponudila veliko dogajanja na stezi in veliko izenačenost med ekipami oziroma dirkalniki. No, vsaj za mesta od dve navzdol (Sergio Perez z izjemo nekaj dirk na začetku leta nikakor ni bil tako hiter kot Verstappen). Če bi izbrisali ekipo Red Bull, bi se bitka za lovoriki dogajala vse do zadnje dirke leta.

S šestimi zmagami bi bil najuspešnejši Fernando Alonso, tako pa 33. čaka že več kot 10 let. Foto: Guliverimage Pred mesecem in pol, po 16. dirki sezone, smo vam že ponudili tako imenovani alternativni skupni seštevek, ko smo izbrisali vse dosežke ekipe Red Bull. In takrat so na vrhu točkovanja dirkačev prvega Fernanda Alonsa (Aston Martin) in drugega Lewisa Hamiltona (Mercedes) ločile le štiri točke. Kakšno je stanje zdaj, pred 21. dirko? Vodil bi Hamilton, Alonso bi imel na drugem mestu 17 točk manj. Prvaka bi torej odločili zadnji dirki, ko je v igri še 52 točk. Še več: za najbolj zaželeno lovoriko bi imela nekaj možnosti še dva voznika, Lando Norris (McLaren) in Carlos Sainz (Ferrari).

Skupni seštevek, če ne bi bilo ekipe Red Bull (20/22):



1. Lewis Hamilton (Mercedes) 315 točk

2. Fernando Alonso (Aston Martin) 298

3. Lando Norris (McLaren) 271

4. Carlos Sainz (Ferrari) 268

5. Charles Leclerc (Ferrari) 241

6. George Russell (Mercedes) 222

7. Oscar Piastri (McLaren) 128

8. Lance Stroll (Aston Martin) 112



1. Mercedes 537 točk

2. Ferrari 509

3. Aston Martin Mercedes 410

4. McLaren Mercedes 399

5. Alpine Renault 188

Lando Norris Foto: Guliverimage Pravzaprav je Norris zmagovalec zadnjega dela sezone. Po 16. dirki je imel v alternativnem seštevku 169 točk, štiri dirke pozneje jih ima kar 271. Mladi Anglež v McLarnu bi zmagal na treh od prejšnjih petih dirk, skupaj pa v sezoni 2023 na petih velikih nagradah. V resničnem svetu zaradi premoči Maxa Verstappna ostaja brez ene same zmage, ima pa že 13. uvrstitev na zmagovalni balkon. Največ zmag bi imel Alonso (šest, a od tega pet v prvi polovici sezone), največ uvrstitev na stopničke Hamilton (11, od tega le tri na najvišje).

Za konstruktorski naslov bi se borili dve največji ekipi, Mercedes in Ferrari, ki imata obenem tudi največje število navijačev. Gre torej zgolj za fiktivni skupni seštevek, a lepo ponazori, kako izenačena je formula 1 med drugim in desetim mestom.