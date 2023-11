Red Bull in Ferrari še nista pokazala kart

Ob 9. uri oziroma ob polnoči po lokalnem času v Las Vegasu so na sporedu kvalifikacije za štartna mesta na predzadnji dirki sezone formule 1. Zadnji prosti trening je dobil George Russell, a favorita za "pole position" ostajata Max Verstappen in Charles Leclerc. Carlos Sainz bo dobil 10 štartnih mest kazni zaradi menjave pogonskega sklopa, ki je bil uničen zaradi pokrova odtočnega jaška.

Navijačem 200 dolarjev dobropisa

Organizator dirke je navijačem, ki so jih pred drugim prostim treningom spodili s tribun, dal bon v vrednosti 200 dolarjev za nakup navijaških artiklov formule 1. Ker se je drugi trening začel šele ob pol treh zjutraj, so namreč zaprli tribune, saj je varnostni službi in prevoznikom potekal delovni čas. Zanimivo, da zaplet z odtočnimi jaški z izjemo šefa Ferrarija ni razjezil prav nobenega dirkača ali šefa ekipe, vsi so vzeli v bran organizatorja dirke. To je sicer sam promotor formula 1 Liberty Madia.

Logan Sargeant Foto: Reuters Rezultati tretjega treninga, ki je po nevšečnostih dan prej minil brez težav z dirkališčem, so bili nenavadni. Na prvih treh mestih so končali Britanec, Avstralec in Američan, dirkači Mercedesa, McLarna in Williamsa. Najhitrejši čas je odpeljal George Russell, sledila sta mu Oscar Piastri in Logan Sargeant. Williamsov dirkalnik se zdi na novi ulični stezi v Las Vegasu precej konkurenčen, drugače velja za McLarnovega, ki je bil prvi izzivalec svetovnega prvaka Maxa Verstappna na prejšnjih dirkah. Še posebej z dirkalnikom Landra Norrisa imajo že ves konec tedna precej tehničnih težav.

Charles Leclerc Foto: Reuters Verstappen je bil na zadnjem treningu četrti (pol sekunde zaostanka), a tako kot oba dirkača Ferrarija ni dobil priložnosti za zadnji hiter krog na najmehkejših in najhitrejšim rdečih gumah. Pet minut pred koncem je namreč zid "poljubil" Alex Albon (Williams), sicer je lahko odpeljal naprej, a se mu je dva zavoja pozneje snela pnevmatika. Nato je parkiral na stezi in vodstvo tekmovanja je izobesilo rdečo zastavo ter končalo prosti trening. Je bil pa to edini močnejši trk z zaščitnim zidom na treningih, pa čeprav gre za novo ulično stezo.

VN Las Vegasa, 3. prosti trening:



1. George Russell (Mercedes) 1:34,093

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,398

3. Logan Sargeant (Williams) +0,552

4. Max Verstappen (Red Bull) +0,560

5. Sergio Perez (Red Bull) +0,613

6. Alex Albon (Williams) +0,633

7. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,695

8. Lews Hamilton (Mercedes) +0,760

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,815

10. Kevin Magnussen (Haas) +0,974

11. Lando Norris (McLaren) +0,996

12. Nico Hülkenberg (Haas) +1,019

13. Lance Stroll (Aston Martin) +1,160

14. Esteban Ocon (Alpine) +1,204

15. Guanju Džov (ALfa Romeo) +1,788

16. Charles Leclerc (Ferrari) +1,815

17. Carlos Sainz (Ferrari) +1,846

18. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,994

19. Pierre Gasly (Alpine) +2,392

20. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) +3,685

Osrednji dogodek konca tedna - dirka - bo v noči nedeljko zjutraj po srednjeevropskem času (7.00), torej ob 22.00 v soboto zvečer po lokalnem.